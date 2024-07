V České republice se totiž poprvé slavil mezinárodní svátek „Lonely bouquet day“. „Tato akce vznikla pod záštitou našeho dlouholetého partnera Fleurop, který je hlavním mezinárodním doručovatelem květin v celé Evropě, ale i USA. Díky němu je možné zaslat květinu v podstatě kamkoliv. A my jsme jejich partnery pro jižní Čechy,“ přibližuje Hana Hajná, majitelka českobudějovického květinářství Rozálie, kde se zrodil nápad.

Třicet květinových kelímků

Jak sama dodává, moc dlouho na rozmyšlenou nepotřebovala. „Mě tyhle věci moc baví, takže jsem kývla hned,“ vypráví. Po jihočeské metropoli tak roznesla na třicet květinových kelímků. „Snažila jsem se je dát na taková místa, která mi přišla nějakým způsobem třeba i romantická, a aby se květiny snadno dohledaly,“ přibližuje. Najít květinu tak mohli Budějčáci třeba na nábřeží na lavičkách, v historické části města, v centru nebo i na Černé věži. „Brala jsem to jako výzvu, takže jsem si dala těch dvě stě dvacet pět schodů, aby si ji s radostí mohl zase někdo odnést,“ říká Hana Hajná.

Dalších několik lidí dostalo květinu přímo z jejích rukou. „Jednu jsem dala pánovi, s nímž jsme se hned domluvili, že ji dá zase někomu jinému,“ vypráví nadšeně. Odezva lidí byla dle jejích slov jen pozitivní. „Jedna paní mi posílala i fotku, že kytičku našla. Kelímky ale byly opatřeny QR kódy. Kdo našel, mohl se zapojit do soutěže o tři kytice,“ vysvětluje.

close info Zdroj: Se svolením Hany Hajné zoom_in Na různých místech ve městě mohli Budějčáci najít 30. června kytice. Na svědomí je měla Hana Hajná z květinářství Rozálie.

Akce se jí zalíbila natolik, že sama přemýšlí o jejím pokračování. „Říkám si, že bychom mohli udělat něco takového sami, třeba teď po prázdninách nebo na podzim,“ přemýšlí nahlas majitelka českobudějovického květinářství Rozálie.

Kytice s osobním přístupem

V květinářství Rozálie dělají s osobním přístupem kytice pro všechny možné příležitosti - na oslavu narozenin, svátků, výročí, poslední rozloučení nebo jen tak pro radost či z lásky. Připraví svatební floristiku dle nejnovějších trendů. „Za rok uděláme čtyřicet až padesát svateb. Většinou jsou to ale menší svatby u nás v Budějovicích nebo v jižních Čechách,“ říká Hana Hajná.

Dodává, že mezi nevěstami v současné době vede spíš volně vázaný styl kytic. „Co se barev týče, je to taková klasika. Bývají tam bílé růže většinou v mixu ještě dalších květin. Pak to bývá mix lučních květin, ty jsou v posledních letech také hodně oblíbené, v současné době ladíme hodně kytic i do modra. Hodně do kytic používáme také sezónní kytičky, které odebíráme z jihočeských květinových farem. Když má někdo svatbu třeba na podzim, často děláme hodně výrazné kytice třeba i s plody,“ uzavírá povídání.