České Budějovice – Návštěva hřbitova patří neodmyslitelně ke Svátku zesnulých, Dušičkám. „Samozřejmě se na hrob chystáme, jako každý rok. Zapálíme svíčku, přineseme nějakou květinu," přikývla Dagmar Týmlová z Českých Budějovic s tím, že tradičně vyráží na hřbitov v sobotu.

Ilustrační foto. | Foto: Městská policie ČB

Kvůli velikému zájmu veřejnosti platí na hřbitově Sv. Otýlie, v Mladém a v Třebotovicích stále otevírací doba podle letního času. Otevřeno je vždy od sedmi do devatenácti hodin.

Podle vedoucí Správy hřbitovů Ladislavy Sobíškové to tak zůstane až do neděle. „Držíme provozní dobu podle letního času kvůli velikému zájmu lidí. Opozdilci chodí ještě celý týden, proto zůstane prodloužená až do konce týdne," řekla Ladislava Sobíšková.

Přes dušičky je stále v provozu i hřbitovní prodejna, ve které si mohou lidé koupit svíčky, věnce nebo květiny na hrob. Čas dušiček dopadá i na květinářství a zahradnictví. Zájem je především o trvalejší květiny, květiny v květináči a hřbitovní věnce.



Podle Petra Klímy ze Zahradnictví Klíma v Českých Budějovicích je zájem více než dvojnásobný v porovnání s běžným prodejem. „O květiny na hrob a věnce je v této době hrozný zájem, lidé chodí opravdu pořád," potvrdil Petr Klíma a dodal, že tento stav trvá již dva týdny. V kurzu jsou tradičně chryzantémy, které právě na podzim kvetou, jsou odolné a mají mnoho barevných odstínů.



Budějovičtí strážníci zpřísní dohled na hřbitovech v krajském městě. Podle jejich mluvčího se k pietním místům stahují pochybné existence, které zajímá nová výzdoba hrobů.