Přes dvě stě sedmdesát milionů korun může chybět Českým Budějovicím, až se na konci roku bude počítat, kolik peněz opravdu přišlo do městské pokladny od státu z takzvaných sdílených daní. Náměstek primátora Petr Holický (ANO) ale upozorňuje, že v současnosti se jedná jen o odhady.

V posledních letech dostávala jihočeská metropole ze sdílených daní stále více. V roce 2018 získaly České Budějovice od státu jako podíl ze zmíněných daní částku 1437 milionů korun. V roce 2019 to bylo už 1562 milionů a v roce 2020 se počítalo se sumou 1648 milionů. Příjem ze sdílených daní je pro rozpočet zásadní položkou. Výdaje Českých Budějovic se letos plánovaly celkově ve výši 2,62 miliardy.

V polovině letošního roku byl ale rozpočet upraven s ohledem na vliv koronaviru a předpokládané příjmy ze sdílených daní se propadly už jen na 1381 milionů korun. To znamená snížení o 270 milionů. Petr Holický navíc varuje, že to nebudou jediné příjmy, které budou městské pokladně chybět. "Přesné součty teď nemám po ruce a stejně se budou měnit vlivem podzimního nouzového stavu. Propady budou jistě na příjmech ze sportovních zařízení města, parkovného, pronájmu městských nemovitostí," uvádí příklady Petr Holický.

Výhled na příští rok také kalkuluje s tím, že od státu přijde méně peněz. "Na příjmech je v návrhu rozpočtu celkově 2196 milionů korun, je nižší proti roku 2020 o 6,3 %," říká Petr Holický a dodává, že o 14 milionů nižší jsou v návrhu také provozní výdaje. Ty by měly činit 1944 milionů. Kapitálové výdaje, zjednodušeně řečeno investice, jsou naopak o 41 milionů vyšší (celkem mají být 704 milionů). Celkově se předpokládá schodek městských financí 452 milionů, který se má opět vyrovnat zapojením nevyužitých prostředků z minulých let, fondu rezerv a rozvoje města a také úvěrem.

"Investice teď brzdit nechceme, i když tempo rozvoje v budoucnu ovlivněno bude," říká k návrhu rozpočtu Petr Holický. Jisté úpravy dlouhodobých plánů města náměstek primátora připouští. "Škrty bych to nenazýval, ale zahájení přípravy a realizace některých budoucích projektů se může posunout. Hodně bude také záležet na vládní politice," zdůrazňuje Petr Holický.

V návrhu rozpočtu 2021 je nyní navrženo ze sdílených daní 1417 mil. Kč, ale pokud projde sněmovnou zrušení superhrubé mzdy s 15% daňovou zátěží poplatníků, mohlo by to bez kompenzace znamenat pro České Budějovice další propad 30 milionů na příjmové straně rozpočtu. "Prakticky se vracíme před rok 2018," komentoval to Petr Holický.

Pro představu, co třeba vedle nových staveb a oprav komunikací hradí město, měla vydat budějovická pokladna letos 262 milionů na provoz městské hromadné dopravy.