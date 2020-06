K neobvyklému kroku musela sáhnout českobudějovická radnice. Kvůli uzavřené Plavské ulici se nebývale navýšil provoz v okolních ulicích a bylo dokonce nutné zahájit zde měření rychlosti projíždějících vozidel.

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu stanovil přechodnou úpravu provozu v ulici Otakara Březiny od 15. června do 18. prosince. „Po uzavírce Plavské, která je v rekonstrukci, se tam výrazně zvýšila doprava. Místní občané si na to pochopitelně stěžovali a poukazovali na to, že řidiči nedodržují rychlost a místem spíše proletí než projedou. Proto tam byl na sloup veřejného osvětlení umístěn informační měřič rychlosti, který zjistí reálný stav,“ říká náměstek primátora Viktor Lavička s tím, že se situace bude postupně vyhodnocovat.

„Pokud se doprava a hlavně řidiči nezlepší, požádáme o součinnost Policii ČR,“ upozorňuje náměstek primátora. S osazením tohoto zařízení ale opatření zavedená v souvislosti se zmíněnou dopravní stavbou nekončí.

Město iniciovalo také doplnění dopravních opatření o dopravní značení omezující rychlost na 30 km/h v ulici Jaroslava Hůlky. Na situaci v této lokalitě pravidelně dohlížejí také hlídky městských strážníků. „Další prioritou je pak také bezpečné převádění chodců, což budu osobně řešit spolu s místními občany přímo v dotčené oblasti,“ dodává k dalším krokům města Viktor Lavička.

Statické měřiče rychlosti byly v minulosti osazeny třeba v ulici J. Š. Baara u základní školy, ještě před zřízením zpomalovacích prahů na Pražském předměstí nebo v době ještě dřívější také v Pražské třídě u Budvaru. Zvažovalo se tehdy jejich trvalé využití na frekventované komunikaci, kde už zkušební použití ukázalo velký počet dopravních přestupků, zejména pokud se týká překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Ve výjimečných případech to u několika řidičů bylo i v řádu desítek kilometrů. Nakonec ale statické měření zavedeno nebylo a nyní městská policie i Policie ČR využívají v Českých Budějovicích mobilní měřiče rychlosti.