Fronty až na chodník a nejen kvůli povinným rozestupům, taková je v těchto dnech situace na oddělení českobudějovického magistrátu, kde se registrují nové automobily nebo vydávají technické průkazy za ty ztracené.

Potíže jsou přitom i s elektronickým objednáváním. „Chtěl jsem se zapsat na určitý termín, ale systém mě stále nechtěl pustit,“ popisuje svou zkušenost Ivan Fabián z Českých Budějovic. „Ale pak bylo najednou během chvilky plno, neměl jsem šanci,“ zklamaně říká muž, který nedobrovolně musel absolvovat hodiny čekání. Zdá se mu přitom, že by neměl být problém obsadit více přepážek, když jsou takové potíže.

„Ani nejsou všechny otevřené,“ upozorňuje Ivan Fabián. Podle vedení radnice ale nouzový stav a s ním spojené vládní nařízení redukující úřední hodiny na dva dny v týdnu po pěti hodinách zdaleka neumožňují odbavovat žádosti občanů v objemu, v jakém jsou vyřizovány obvykle.

„Omezené hodiny, rozdělení zaměstnanců do skupin a onemocnění koronavirem v jejich řadách výrazně komplikují provozní agendu jednotlivých oddělení. Konkrétně na přepážkách evidence vozidel jsme v současnosti schopni vyřídit žádosti přibližně sedmdesáti občanů v daném úředním dni,“ popsal situaci primátor Jiří Svoboda.

Vedle těchto objektivních příčin zaznamenal odbor dopravy i řadu žádostí občanů z jiných správních území, kde jsou úřady uzavřeny z důvodu karantény. „Potkávají se zde občané elektronicky objednaní na konkrétní dobu s fyzicky příchozími, kteří musí čekat, až na ně přijde řada. Jsme spravedliví k těm, kteří se elektronicky nemohou nebo nechtějí objednat. Proto nemůžeme dávat víc termínů pro objednaní přes internet, ačkoliv by to pro nás bylo příznivější a zabránilo by to frontám,“ vysvětlil okolnosti odbavování vedoucí odboru dopravy Jaroslav Mráz. Podle něj je nepředvídatelné, kolik žadatelů zvládnou odbavit. Některé žádosti jsou vyřízeny v minutách, jiné trvají déle. Situace je na přepážkách průběžně sledována a čekající výhledově informováni o možném počtu žádostí, které se stihnou ještě vyřídit.

Ztracený technický průkaz, končící platnost dokladů či vydání třetí registrační značky nejsou v současnosti nezbytnou potřebou. „Chtěl bych proto požádat občany, aby zvážili návštěvu úřadu a přicházeli pouze v nejnutnějších záležitostech. Pokud už musí opravdu přijít, prosím je o trpělivost,“ vyzval veřejnost primátor Svoboda.