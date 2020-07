Oblíbené setkání přátel dechovky i dalších hudebních žánrů – Festival Karla Valdaufa, letos město Trhové Sviny zrušilo. A není samo, kdo učinil podobné rozhodnutí.

Podle starostky Věry Korčakové rada města konzultovala rozhodnutí i s hygieniky nebo starosty jiných měst, kde se pořádají podobné akce. "Do úvahy jsme vzali především to, že většina návštěvníků dechovkové části programu jsou senioři, tedy ta nejohroženější skupina koronavirem. Je nám to velice líto, ale věříme, že je to zodpovědné rozhodnutí, a o to více se těšíme na příští rok," uvedla starostka v městském zpravodaji.

Vloni byl původně dechovkový festival rozšířen například o vystoupení Argemy. "Chtěli jsme přilákat i mladší generace, protože na dechovku chodí převážně ti starší,“ vysvětlila tehdy změnu v programu po 21 letech festivalu pro Deník Věra Korčaková.

Minulý rok zahrály ve Svinech například kapely Budvarka, Jižani, Podhoranka, Trnkovanka, Rožmitálská venkovanka a další. Dechovku si přišel poslechnout i místní 89letý Stanislav Kocina s partnerkou. „Býval jsem kapelníkem Podhoranky dvaadvacet let. Chodíme sem každý rok,“ zmínil tehdy účastník festivalu.

Nebudou Boršovské slavnosti

Koronavir změnil i plány Boršova nad Vltavou. "Po dlouhém přemýšlení a zvažování všech pro a proti, jsme se rozhodli zrušit letošní Boršovské slavnosti, které se měly konat 29.8. 2020," uvedl pro Deník starosta Boršova Jan Zeman a dodal, že peníze za prodané lístky se budou vracet na obecním úřadu. "Na každého kupujícího máme kontakt. Ty, co si pro peníze nepřijdou do konce srpna, budeme kontaktovat," doplnil starosta.

"Po opatřeních přijímaných postupně od 12.března jsme se s nastávajícím létem rozvolňovali, mohli okusit omamné, adrenalinové dráždění hada bosou nohou, aniž jsme si uvědomovali, co se může stát… V prvním kole jsme vyhráli bitvu, ale musí se vyhrát válka," zdůraznil Jan Zeman.

Boršovské slavnosti v roce 2021 se budou konat v sobotu 28.8. Zároveň v Boršově v letošním roce ruší i rodeo, které plánovali na 12.9. 2020.

V souvislosti s nárůstem případů koronaviru na Prachaticku byla například od středy 29. 7. 2020 v jižních Čechách zavedena povinnost vstupu na úřady s rouškou. Platí například pro obecní a městské úřady nebo i pro finanční úřad.