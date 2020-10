Koronavir neposlal do karantény jen některé voliče, ale také volební komisaře. Ve městech a obcích už registrují odřeknuvší členy komisí. Mají ale připravené náhradníky.

S tím, že se někdo omluvil z působení v komisi, se setkali třeba v Českých Budějovicích. Podle primátora Jiřího Svobody se ale jednalo pouze o jednotlivce, takže nenastal žádný problém. „Pro účely voleb jsou vždy zajišťováni náhradníci,“ upozorňuje navíc Jiří Svoboda. Průměrný počet členů komise je v Budějovicích devět a okrsků je na devadesát.

Náhradní volební komisaře mají jako obvykle připravené i ve Vodňanech, ale podle tajemníka městského úřadu Aleše Hutaře se zatím nikdo neodhlásil.

Místnosti jsou standardní. Zvýšená jsou ale jako jinde hygienická opatření. „Máme roušky, máme zabezpečené dezinfekce, rukavice, kde budou chtít, máme i štíty,“ vypočítává Aleš Hutař. Tajemník vodňanského městského úřadu doplnil, že v úterý se konalo i druhé kolo testování počítačového systému s Českým statistickým úřadem. „Zkouška probíhá dvakrát,“ řekl Aleš Hutař s tím, že to bylo v úterý minulý a tenhle týden.

První odhlášky registrují v Táboře. Podle Vladimíra Helmy, vedoucího odboru vnitřních věcí městského úřadu, se lidé sami neodhlašují, třeba z obav o zdraví, ale když vstupují do karantény, je to automatické. Nasazeni jsou pak náhradníci. „Dalo se to předpokládat, za téhle situace,“ říká k úbytku komisařů Vladimír Helma. Počty členů komisí se liší okrsek od okrsku. „Někde máme minimální počty,“ konstatoval ohledně obsazenosti potřebných míst Vladimír Helma, ale zdůraznil, že ubyli jen jednotlivci.

V Lomnici nad Lužnicí jsou zatím ohledně volebních komisařů bez problémů. Podle starosty Petra Baštýře mají i tak připraveno pět náhradníků. „V Lomnici máme jeden okrsek. V komisi je devět lidí,“ uvedl Petr Baštýř. S rezervou je tak překročen minimální počet členů, který je aktuálně upraven zákonem na pět nebo čtyři podle množství voličů.

Ve středu se volí na stanovištích drive-in, ve čtvrtek a v pátek obchází voliče v karanténě speciální komise, kterou je nutné objednat do čtvrtečního večera na Krajském úřadu Jihočeského kraje, Většina voličů bude ve svých obvyklých okrscích hlasovat v pátek a v sobotu.