Od konce listopadu funguje na hornoplánském náměstí novinka. Bistro Kynutá buchta.

Provozují ho tam Roman Koprolín a Josef Šabaka, kteří mají penzion v Černé v Pošumaví. Jenomže od března do června ho v rámci proticovidových opatření poprvé museli nuceně uzavřít, což znamenalo velkou finanční ztrátu.

Roman Koprolín (31 let) a Josef Šabaka (40 let) jsou oba vyučeni v oboru kuchař číšník. Roman se dál pohyboval v gastronomii, Josef má ekonomické vzdělání a věnoval se opernímu zpěvu. Nicméně především právě Josef vyrábí pečivo a zákusky, zatímco Roman se věnuje provozu a designu. Při práci vycházejí z receptů po Josefově babičce Aničce, z receptů vlastních a inspirují se i jinde.

„Nechtěli jsme ale sedět v penzionu a lomit rukama,“ vypráví Roman Koprolín. „Kromě restaurací byly zavřené také cukrárny a pekárny, ale lidi slaví narozeniny pořád. A každý z Lipenska nemůže vyrazit nakupovat do obchodu. Tak jsme vyrobili letáčky a rozmístili je různě po obcích s tím, že na penzionu od června otvíráme sladké okénko. Mělo to úspěch, tak jsme se rozhodli zařídit tento provoz.“

V tom jim nečekaně vyšel vstříc hornoplánský starosta Jiří Hůlka, který jim do dvou týdnů po jejich dotazu sdělil, že pro ně má tip na vhodné prostory v Horní Plané.

„To jsme nečekali,“ říká Josef Šabaka. „Ale chceme držet slovo, tak jsme i během krize pracovali na tom, abychom koncept dotáhli do konce. A 24. listopadu jsme otevřeli.“

Bistro nabízí pečivo, zákusky, chlebíčky či obložené bagety, kávu, ale také biopotraviny a zdravou výživu. Ve skleněné vitríně se na zákazníky smějí kromě netradičně ozdobených chlebíčků například zákusky mrkváč z rýžové mouky, vanilkový košíček s ovocem, čokoládové tartaletky, dort Čokouš, dort Pan Máček, karamelové košíčky s arašídy. Povidlové a tvarohové kynuté buchty, preclík, sušenky. Vše pečeno s láskou.

„Chléb máme vícezrnný, cibulový, škvarkový, dneska nově kovářský a děláme také chléb z bramborového těsta,“ doplňuje Roman Koprolín. „Za náš top výrobek považujeme kynuté buchty. I proto ten název bistra.“

"Jsem rád, že tu takovýto provoz můžeme mít," těší starostu Horní Plané Jiřího Hůlku. "Dnešní situace není vůbec jednoduchá a obdivuji všechny, kdo mají na náměstí otevřená okénka. Je hrdinství v této době udržet tento druh podnikání. Jsem rád, že pánové jsou našimi občany a přeji jim, ať Kynutá buchta dobře kyne, peče a chutná."

Ve čtvrtek do bistra zavítali z krajského města Gabriela Maliňáková a Josef Kuneš. "Těšila jsem se, až si tady něco dám," říkala venku na stojáka u stolečku. "Byli jsme tu přede dvěma týdny, ale to jsem držela dietu. Bydlela jsem v Plané možná 40 let. Pamatuji si tu ještě starou sámošku, co tu bývala, toto bistro je úžasná změna. Dneska lidé hodně slyší na domácí čerstvé věci. Z pohledu místních jsou tu sice ceny vyšší, ale ve srovnání s Budějicemi ne. Je to tu krásně udělané, hrozně se mi to líbí."