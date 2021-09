Mateřské a rodinné centrum je zapsaný spolek, založený v roce 2015. Předsedkyní je Jindra Vojčová a do trojice ve vedení patří ještě Eliška Stýblová Junková. Centrum pořádá například i loučení s létem, jehož součástí je i divadlo pro děti, podzimní lampiónový průvod se stezkou odvahy, mikulášskou nadílku či dětský karneval a pravidelně ve středu se konají schůzky Batolecího klubíku Vrabčáček, který nyní vede Barbora Mašková. Klubík podporují obec a Jihočeský kraj, centrum obec a Českobudějovické štěrkopísky.

Nejoblíbenější akcí je dětský den, tam přišlo tento rok přes sto lidí. "Letos jsme to měli spojené s Malou vrábečskou slavností," poukázala Petra Podzimková na velmi oblíbenou kulturní akci jiných pořadatelů, kteří koncipují program jako obecní slavnosti. Změna byla i v místě konání, centrem dění byla zahrada u obecní hospody nedaleko vlakové zastávky, většinou se jinak dětský den odehrává u hasičské zbrojnice ve Vrábči. Tím, že byla akce u hostince, tak se ale podle Petry Podzimkové zase dostalo na jinou část Vrábče.

Podle Petry Podzimkové, zakladatelky centra, se třeba úklid přírody konal minulý víkend, zúčastnila se desítka lidí, vloni to bylo třicet dobrovolníků. "Střídá se to," komentovala různící se počty Petra Podzimková a dodala, že letos ovlivnilo nepříznivě účast i počasí, protože pršelo.

Dětský den, lampiónový průvod se stezkou odvahy nebo účast na Ukliďme Česko, to jsou akce, které pořádá nebo spolupořádá ve Vrábči Mateřské a rodinné centrum.

