Růženka, Běluška a Jůlinka na ohlášené návštěvy čekají v domečku, který jim jinak v jejich výběhu slouží pro krmení. S chovatelkou se Růženka důvěrně zdraví a dává jí pusu. S cizincem ale bouřlivé uvítání nepřichází v úvahu. Zvířata si jej zkoumavě prohlížejí, ostýchavě očichávají a pokud zrovna odpočívají, při pocitu nejistoty vyskočí na nohy. Ale dějí se tu i úplně opačné situace. „Ještě nedávno si ani jedna nenechala sáhnout na hlavu. Je to pro ně citlivé místo, hlavně proto, že okolí vnímají ušima, které neustále natáčejí tak, aby co nejlépe slyšely. Pak přišel mladý pán, sedl si na podlahu a za chvíli se Růženka natáhla vedle něj a nechala se drbat na hlavě,“ líčí Dagmar Dvořáčková překvapivý pokrok.

Setkání s alpakami je mimořádný zážitek jak pro ty, kdo přijedou do Žabovřesk, tak například pro seniory, za kterými Dagmar Dvořáčková lamí slečny již pravidelně vozí.Zdroj: Se svolením Dagmar Dvořáčkové

Náklonnost alpaky si ale musíte vysloužit. Pomáhá pamlsek. Na dlaň dostanete pár speciálních granulí a pokud vás zvíře uzná za neškodnou návštěvu, něžným pohybem pysků si dobrotu vezme. „Klíčové je získat si důvěru Růženky, vůdkyně řečí těla sděluje zbytku stáda, co si o vás myslí. Ostatní čekají, jak Růženka rozhodne. Když si lehne, je vyhráno. Tím říká, že už jste kamarádi a i ostatní lamy se k vám pak chovají přátelštěji,“ tlumočí Dagmar Dvořáčková postoje alpak. Je čas vyrazit na procházku. Na výběr je z několika tras od zpevněné cesty pro kočárky až po několikakilometrový výšlap jihočeskou krajinou. Nejde ale o vzdálenost, jakou urazíte, ale především o kontakt se zvířaty. Alpaky se nechají hladit po krku a po zádech. Ten pocit, když boříte ruce do hustého a měkoučkého rouna, se ani nedá popsat.

Živí plyšáci se zvláštním jídelníčkem

Rouno alpaky je jedno z nejdražších. Je hodně výhřevné, až osmkrát teplejší než ovčí merino. Z loňské baby vlny dělala Dagmar Dvořáčková prošívané deky. „Neměla jsem zkušenost, tak jsem do každého čtverce deky dala nějaké přiměřené množství, ale vznikla z toho strašně teplá přikrývka. Příště použiji tak třetinovou náplň,“ říká. Rouno je ceněné i pro svou voděodolnost. Generace jihoamerických obyvatel používají ponča z vlny jako pláštěnky. Že opravdu fungují, potvrzuje i Dagmar Dvořáčková, která takové pončo nosí.

Na velkých farmách je zajímavým artiklem dokonce i trus alpak. „Díky důkladnému trávení je dokonalým biohnojivem, které není vůči rostlinám agresivní jako třeba koňský hnůj nebo slepičince. I od nás si někteří lidé rádi vyzvednou lamí bobky na hnojení svých zahrad," usmívá se.

Samostatnou kapitolou je jídelníček alpak. Spásají trávu, pochoutkou pro ně jsou pampelišky, ty se dokonce naučily brát i lidem z ruky. „A odpoledne chodí do cukrárny, tak říkám oplocené zahrádce se zeleninou, kde nesekáme trávu. Tam si smlsnou na čerstvé travičce. Když se nedívám, trošku mi okoušou i petrželku nebo cibuli. Přilepšit jim ale moc nesmím. Dostávají akorát speciální granule s vitamíny a minerály, kterých v pastvě v našich podmínkách nemají dost. Celoročně musí mít k dispozici i seno. Pochutnají si na čerstvých listech stromů, na mladých smrkových výhoncích, na podzim si sem tam smlsly na šípcích, ale ovoce nebo zeleninu moc nemohou. Ve větším množství by jim to způsobilo problémy se zažíváním. Velmi nebezpečné je pro ně pečivo, jejich organismus ho vůbec nedokáže zpracovat,“ varuje chovatelka.

Alpaka je natolik fixovaná na život ve stádu, že ji vůbec nelze chovat samotnou. V takovém případě zahyne steskem. I proto Dvořáčkovi už na začátku pořizovali lamy dvě, Růženku a Bělušku. Alpaky si mezi sebou hned vytvořily hierarchii, Růženka je vůdkyně, střeží bezpečí, Běluška čeká, co Růženka. Později se chovatelé rozhodli stádo rozšířit. Do Žabovřesk dorazily dokonce dvě nové samičky. Ale nastal problém. Také jedna z nových alpak byla velmi dominantní a s Růženkou soupeřila o post vůdkyně stáda. Nic si nedarovaly, neváhaly se pustit do bitky, kopaly se a sáhly i k taktice plivání natrávené potravy. A tak museli Dvořáčkovi druhou bojovnou alpaku prodat a zůstala jim jen méně průbojná Jůlinka. Ta je zatím ve vztahu k lidem bázlivá, ale ve stádečku už je dvojkou a dělá Růžence zástupkyni.

Chlupaté terapeutky svědčí dětem i seniorům

Snem Dagmar Dvořáčkové je věnovat se lamaterapii na profesionální úrovni. A stává se pomalu skutečností. Sama je psychoterapeutkou a v zapojení těchto zvířat vidí cestu, jak otevřít třeba některé nemocné nejen dětské duše. „Alpaky některým pomáhají překonat strach, dodávají jim pocit sebedůvěry, ale také se s nimi děti i dospělí mohou naučit citlivému přístupu ke svému okolí. Každá z mých alpak má jinou povahu, což se dá využít. Třeba na příkladu stáda člověk vidí, že i vůdce může být hodný, ten, který za svým cílem nejde silou, ale důvtipem. Zvířata v terapii slouží i jako komunikační most. Mluvíme jakoby s alpakou Růženkou třeba o věcech, které člověk nechce říct přímo,“ naznačuje psychoterapeutka možnosti, které se už nyní osvědčují v praxi.

Lamy skvěle fungují i při interakci se seniory. Právě s těmi se Dagmar Dvořáčková coby zaměstnanec budějovického Domova pro seniory Máj setkává denně a své chlupaté parťačky už zdejším klientům představila osobně. Prvním krokem byly virtuální brýle. „Ty nabízely sice klientům celou škálu zážitků, ale těch s přírodní tematikou moc na výběr nebylo. Navrhla jsem tedy, že by se dalo natočit něco i s mými alpakami. Nápad se ujal a teď už mají senioři na výběr i naši Růženku a Bělušku,“ usmívá se chovatelka.

Klienti Domova pro seniory Máj mají od května tohoto roku možnost užít si lamaterapii i přímo v domově. Každý měsíc přijedou alpaky za klienty a následuje mazlení, krmení, česání i krátké procházky. Předcházel tomu trénink, aby zvířata zvládla cestu ve speciálním přepravníku pro živá zvířata i kontakt s větším množstvím lidí. Na schodech do hospody v Žabovřeskách, jediných vhodných v okolí, chovatelka s alpakami trénovala před pobavenými sousedy cestu za seniory. „Dál než na třetí schod jsme dlouho nedošli,“ směje se s tím, že nakonec tenhle cirkusový kousek zvířata ani nepotřebovala a všechny překvapila, když bez protestů zvládla cestu výtahem. Nyní alpaky již slušně chodí po schodech, jezdí výtahem či zvládají městský provoz a větší množství lidí.

A jak setkání v domově vypadají? „Klienty posadíme do řady a s alpakami chodíme od jednoho k druhému. Alapky se nechají hladit, česat a všechny si zvědavě očichávají. Lidem se to všechno moc líbí. Seniorům chybí často dotyk, jsou vděční třeba za kontakt se psem, když se nechá hladit, skočí k člověku do postele, senioři jsou najednou samý úsměv. A podobné to je s alpakami, stačí dotyk, pohlazení, povídání si o nich. Lamaterapie v domově pro seniory Máj je nejen o kontaktu s klienty ve skupině, ale alpaky chodí i k lůžku klientů, kteří se na skupinové aktivity nemohou sami dostavit. Je radost sledovat rozzářené oči klientů na lůžku, když za nimi přijde na návštěvu chundelatá alpaka, kterou si mohou snadno pohladit i nakrmit," líčí terapeutka.

Důkladná příprava pro chovatelku i zvířata

Na myšlenku pořídit si alpaky a zkusit s nimi ovlivnit lidskou psychiku přivedli Dagmar Dvořáčkovou její syn s partnerkou. „Žijí ve Švýcarsku, kde je chov alpak rozšířený, má budoucí snacha pochází z Jižní Ameriky. Oba o alpakách mluvili a mě to začalo zajímat i z profesního hlediska. Vnukli mi myšlenku, že když může fungovat canisterapie, hipoterapie nebo felinoterapie, co terapie s lamami? Nejsem typ, který by se do něčeho pustil bezhlavě, všechno jsem si musela předem nastudovat a dlouho jsem sbírala zkušenosti zejména v zahraničí, kde je práce s alpakami na zcela jiné úrovni, než v Čechách," vysvětluje Dagmar Dvořáčková, jak se celá myšlenka vyvíjela.

A posouvá se stále dál. „V srpnu plánujeme tzv. lamajógu, což je také má inspirace ze Švýcarska. Vliv jógy pro lidský organismus snad nikdo nezpochybňuje. A my jdeme ještě dále. Klid, relaxace, pokora a pozitivní energie – alpaky a jóga. Zájemcům nabízíme cvičení jógy v přírodě, a to ve společnosti našich alpačích slečen. Následuje mazlení a krmení alpak. Zrelaxovaní a nabití pozitivní energií i nezapomenutelným zážitkem pak odjíždíte domů," popisuje novinku.

To vše by ale těžko bylo možné s kdejakou alpakou. Dagmar Dvořáčková musí své lamí slečny pečlivě připravovat. „Mít terapeutické zvíře, k tomu vede dlouhá cesta. To si musíte vychovat. A zdaleka ne každá alpaka je k takovým účelům vhodná. Z našich je to Růženka, možná časem k tomu dospěje i Jůlinka. I samotné zvíře pak musí získávat zkušenosti s lidmi. Čím víc kontaktů má, tím spíš se naučí, jak s lidmi pracovat. A vím, že to nepůjde ani s každým člověkem, i ten musí být takovému postupu otevřený,“ zdůrazňuje.