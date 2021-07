Jak jste se ocitl na lanové dráze jako zaměstnanec?

Pracoval jsem osmadvacet let v Radiokomunikacích jako vedoucí investic. Když ale byly během privatizace prodány a řada lidí tam skončila, byl jsem mezi nimi. Tak jsem se od roku 2007 ocitl tady na lanovce. A těším se do důchodu (smích).

Zdroj: Deník

Změnila se lanová dráha za dobu své existence?

V podstatě ani ne. Rekonstrukcí, nebo spíše modernizací, prošla v roce 1978, kdy byly vyměněny dosavadní dřevěné lavičky a elektroinstalace. Kovové kladky se nahradily gumovými, ale typ lanovky v podobě visuté dráhy zůstal zachován. V podstatě vypadá pořád stejně, což je i záměr. Je to takový technický unikát. Většina provozovatelů lanovek podlehla tlaku turistů a postavila nové moderní zařízení. My se ji snažíme udržet ve stavu, jak byla postavena a následně zrekonstruována. Měli byste vidět, jak například japonští turisté jsou z ní celí pryč a zařízení lanovky si fotografují. Je pěkné pozorovat návštěvníky z různých koutů světa, jak obdivují dovednost českých ručiček.

Na koho z pracovníků lanovky rád vzpomínáte?

To je hodně lidí. Začínal jsem tu jako provozní elektrikář, kdy tu šéfoval první vedoucí Václav Stropek. Také vedoucí Tonda Klimeš tady odvedl strašnou spoustu práce. Jsou tu ale i ženy, pro které není jednoduché pracovat v mužském kolektivu. Kus života tu strávily například Marie Fošumová, Růžena Šestáková, Marta Nováková… Byly to současně naše ošetřovatelky, když jsme přijeli zmrzlí z práce v terénu, vařily nám čaj a podobně. Třeba paní Fošumová byla v roce 1961 jednou z prvních cestujících na lanovce při zahájení provozu. Všem zaměstnancům, co tu působili a působí, patří poděkování za jejich práci a za to, že lanovka ještě jezdí.

Jaká práce na lanovce je nejhorší?

Rozhodně v zimě, když se musí lézt na sloupy na trati. Nebo když padají stromy na dráhu. Jednou, myslím, že v roce 2010, jsme jich museli likvidovat sedmadvacet. Druhý den další tři. To je hrozné, hrábli jsme si na dno, každý den mokří. Nejhorší jsou práce na trati. Ale jinak se tu musí dělat všechno – od ucpaných septiků po opravu vody, úklid sněhu z cest a dřevěných střech budov lanovky, zkrátka jako doma v baráku. Akorát tady je to ve větším.

Každý rok vyrážíme na úklid tratě. Udržet čistý průjezdný profil tratě pro nás znamená ošetřovat čtyřkilometrovou alej stromů až do výšky dvaceti metrů nad zemí. V zimě si možná někdo myslí, že lanovkáři nic nedělají, ale lanovka nejsou jen lano a sedačky. Také v budovách je spousta dalších zařízení, které se musí udržovat. A jejich údržba je vzhledem ke stáří lanovky čím dál náročnější.

Práce lanovkáře není lehká – měnil byste?

Ne. Je to práce v přírodě a je různorodá. I když někdy ubírá nervy. Třeba za bouřky, kdy se lanovka mění ve dvoukilometrový hromosvod. Blesky do něj sjíždějí, že lana svítí až dolů. Málo platné, je to tu drsná Šumava.

Noční můrou pracovníků visutých lanovek je chvíle, kdy se obsazená lanovka z neznámého důvodu zastaví. Pak nezbývá než volat hasiče, aby nám pomohli s evakuací cestujících. To je velmi náročné na koordinaci všech útvarů, proto záchranné akce s integrovaným záchranným systémem pravidelně nacvičujeme.