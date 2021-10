Na oblíbený výletní cíl Jihočechů, horu Kleť, se nyní nedá dostat jinak než pěšky. Lanová dráha se zastavila z důvodu pravidelné podzimní technické údržby až do 27. října.

Plánovaná oprava lanovky na Kleť. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Kromě toho lanovku, jednu z mála dodnes dochovaných visutých drah, která je druhou nejstarší lanovkou tohoto typu v České republice, čekala speciální operace. „Přede dvěma roky specialisté nainstalovali na lanovou dráhu nové lano,“ vysvětlil starosta Holubova Roman Kudláček. „A to nyní bylo třeba zkrátit, protože se během provozu protáhlo. Jedná se o plánovaný úkon, který je součástí instalace nového lana, takže obec to nic stát nebude. Lano zkrátili o tři metry pracovníci specializované firmy, která ho instalovala.“ Lano už je kratší, firma speciální úkon rychle zvládla. „Bylo to zajímavé sledovat,“ vyprávěl Roman Kudláček, který byl u toho. „Pracovníci lano sundali z prvního až třetího sloupu, položili na zem a na zemi ho zkrátili. Nejprve ho ale rozpletli. Zkrátili a zase zapletli. Firma přijela v úterý odpoledne, chlapi na to vlítli a udělali to ještě v úterý. Ve středu zbývalo už lano jenom drobet doplést, a bylo to.“