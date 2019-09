„Největším úspěchem je pro mě umístění na soutěži v Kroměříži,“ vyzdvihl Jihočech jeden ze svých úspěchů. Není divu, při letošním osmém ročníku mezinárodní gastronomické soutěže „Gastro Kroměříž 2019“ se v kategorii kuchař umístil na třetím místě.

HURÁ DO SVĚTA

„Museli jsme tam do pětačtyřiceti minut uvařit jídlo, které jsme si vylosovali. Tématem byla kuřecí prsa. Z těch jsem musel udělat dvě části, udělal jsem prso a smaženou kouli, aby se to k sobě hodilo,“ přiblížil svůj výtvor Nguyen vu Hoang Minh.

Ten má teď před sebou momentálně stěhování z jihočeského Tábora do hlavního města. „Chtěl bych pracovat v nějaké dobré restauraci, abych se mohl posunout dál,“ prozradil svůj momentální cíl. Jeho sen je však ještě trochu jiný. „Mým snem je cestovat do zahraničí, tam sbírat zkušenosti a pak si jednou v budoucnu otevřít v Táboře vlastní restauraci,“ prozradil.

KUCHAŘ I SPORTOVEC

Na otázku, jaké jídlo má on nejraději odpověděl: „Mám rád vše, česká kuchyně je také dobrá, úplně nejraději mám ale rýži,“ přiznal s úsměvem na tváři a přidal také radu na rozvařenou rýži. „To pak stačí dát do ní kousek toustu a on tu vlhkost vsákne.“

A jestli podle něj platí tradiční přísloví, že láska prochází žaludkem? „Samozřejmě, že ano,“ smál sympatický Jihočech se s tím, že on sám také vaří, když chce udělat dojem na opačné pohlaví. „Pomáhá to,“ přiznal Nguyen vu Hoang Minh, pro kterého je vaření jednou z největších zálib. Tou druhou je podle jeho slov skejt a skejtování. „Je třeba dělat nějaký sport. Musím se hýbat, abych nebyl tlustý,“ dodal.