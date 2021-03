K hudbě ho to v životě táhlo z mnoha důvodů. „Hlavně jsem si chtěl rozšířit obzory. Tehdy jsem začal také s kamarádem točit amatérské filmy, a tak jsem se setkal i s úpravou hudebních a zvukových stop ve videu,“ vysvětlil Petr Míka.

Po absolvování roku na ZUŠ, složil svou první skladbu s názvem Rock with you, která měla premiéru na shromáždění Klubu přátel školy ZŠ Chýnov. „Další představení následovalo v Německu na letním filmovém táboře. Hudba mě provázela poté i na střední škole, kdy jsem byl tři roky členem ochotnického divadla Divadélko Múzika,“ přiblížil s tím, že mimo hraní, hudebně doprovázel inscenaci Doktorská pohádka.

Zároveň šermuje, plive oheň a točí

Mimo hry na piano a skládání skladeb se věnuje historicko-scénickému šermu ve skupině Elysium Tábor. „Jde o dobový spolek, který se věnuje historicko-scénickému šermu,“ upřesnil. Petr se nadále věnuje sportovní a historické lukostřelbě, ohnivé show, četbě, sledování filmů a seriálů.

„A ani při provozování těchto koníčků mě hudba neopouští,“ podotýká. Šerm i souboje pro diváky jsou totiž hudebně podložené. „Ohnivá vystoupení jsou připravovaná na určitou hudba a také při četbě si vždy pouštím filmovou hudbu,“ upřesnil Petr Míka. Kromě toho všeho se nezapomíná věnovat nadále i filmové tvorbě a následné post-produkci; střihu, zvukové a obrazové kvalitě.

Nyní má světlo světa spatřit jeho první hudební album. „Ano, konečně ho vydávám,“ směje se Petr. Říká konečně, protože na něm začal pracovat už před sedmi lety. „V roce 2014 jsem si za podpory rodiny pořídil digitální piano, takže se mi to po letech konečně povedlo dotáhnout do konce,“ míní.

Album vázané na Tábor i vkus

Albu vybral název Láska, víra, naděje a je to název symbolický. „Pojmenoval jsem ho podle třech atributů, které jsou vyobrazené v Klokotském klášteře v Táboře. Obsahuje deset skladeb, pouze instrumentálních, protože zpívám pouze v sebeobraně a v autě,“ vtipkuje Petr Míka.

A co ho inspirovalo ke skládání? „Asi život sám, šťastné chvilky, ale i ty smutnější, životní úspěchy, ale i přešlapy. Vždy se snažím své pocity vštípit do skladby tak, aby bylo po poslechu zřejmé, co za každou písní stálo, ale každý posluchač se v ní muže najít sám,“ vysvětlil s tím, že ho ovlivnil současně i jeho hudební vkus. „Nejčastěji poslouchám symfonický metal Nightwish a filmovou hudbu Hans Zimmer, John Williams a podobně,“ prozradil na sebe.

Zdroj: Youtube

Album si zájemci mohou pořídit přes jeho webové stránky, kde si lze poslechnout pro představu i tři skladby. „K albu vznikl samozřejmě i videoklip, který je vytvořený pro všechny písně a je součástí DVD nosiče,“ zmínil Petr Míka. Videoklip vznikal v prostorách Klokotského kláštera. „Chtěl bych proto poděkovat za umožnění realizace v prostorách kláštera Jiřímu Můčkovi, Jiřímu Váchovi, Jance Pecherové, Římskokatolické farnosti Tábor-Klokoty a Biskupství českobudějovickému,“ vzkazuje umělec.

Pokud si lidé odmyslí současná opatření kolem koronaviru, mohou ho pravděpodobně potkat každou neděli na dopravním hřišti v Táboře. „Tam máme pravidelné tréninky šermu. Dále každý rok na Táborských setkání v průvodu a samozřejmě mě můžou najít i na sociálních sítí. Co se týká hudebních vystoupení či online přenosů, myslím, že na to je ještě hodně brzy, ale když při mně bude štěstí stát, bránit se tomu nebudu,“ sdělil optimisticky.

Profesionální kariéru neplánuje

Žertem uvedl, že v budoucnu se vidí na vlastním hradu. Nikdy ani nepřemýšlel o tom, že by se stal profesionální muzikantem, který jezdí turné za turné a vydává jedno album za druhým. „Mám rád svůj klid, i když jsem ve volném čase aktivní a mám řadu koníčků, ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy,“ řekl neurčitě.

Tak či tak, už teď si splnil svůj sen tím, že album dokončil a uvede ho do světa. „Další sen jsem naplnil tím, že jsem se zúčastnil natáčení velkofilmu Petra Jákla Jan Žižka. Sice hraji jen komparsu, ale i tak to je splněné přání. Ale i tím, že jsem v životě poznal, jaké to je lásku dát a láskou být milován,“ dodal závěrem Petr Míka.