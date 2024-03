Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše se vybíralo z pěti variant. Klíčové pro posuzování bylo, aby stavba co nejméně zasáhla do kolejiště i v rámci realizace, a tedy se co nejméně musely rozšiřovat výluky. „Rada města se rozhodla pro variantu číslo pět v provedení, které umožňuje vybudování dvou podpěr v kolejišti, což mimo jiné umožní postupně přisazování bloků, které tak může kopírovat plánované výluky v souvislosti s výstavbou tunelu,“ popsal vybranou variantu Lubomír Bureš.