České Budějovice - Nový přechod přes Vltavu u Budvar arény bude podle radnice letos. Projekt je hotový, stavební povolení má

Lávka u zimního stadionu v Českých Budějovicích byla uzavřena kvůli havarijnímu stavu. | Foto: Deník/Edwin Otta

Už půl roku je na lávce přes Vltavu u českobudějovického zimního stadionu napsáno Zákaz vstupu. Je totiž v havarijnímu stavu. Radnice chce letos postavit novou za 35,5 milionu, někteří lidé ale zpochybňují, zda to není příliš moc peněz. Jiné lávky ve městě stály mnohem méně.Jedním z kritiků je architekt Mirek Vodák. Na sociální síti facebook napsal, že 35,5 milionu za lávku je dost peněz. „Před dvěma lety se postavila jiná za 20 milionů na Mánesovce 200 metrů odsud. Je úplně zbytečná, mohla se udělat rovnou tato. Problém města je v neschopnosti definovat zadání a co od projektu očekává. Většina staveb je vytržená z kontextu, jakoby končily metr za hranicí staveniště. Ví investor, kolik lidí ji vůbec denně využije?“ ptá se architekt Vodák.

Suma 35,5 milionu korun se zdá příliš vysoká také bývalé zastupitelce Marii Paukejové. Pokud už by podle ní měla být nová lávka, volila by co nejlevnější řešení. „Je to neuvážené,“ reagovala Paukejová.Pro srovnání: lávka v ulici E. Pittera, která se dělala před několika lety, vyšla město zhruba na 22 milionů. Lávka U Vodárny na necelých 22 milionů a za tolik diskutovaný Modrý most zaplatila před časem radnice 52,8 milionu korun. V Prachaticích otevřeli před dvěma lety lávku, která měří přes 40 metrů a vede přes silnici se dvěma pruhy. Stála necelých 12 milionů korun.

Kritika se objevila i v jiném směru. V jedné z veřejných diskusí zazněly pochyby o tom, jestli se vůbec uskutečnilo výběrové řízení na projekt lávky. To podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové proběhlo. Vyhrála ho firma HBP, za projekt dostala 424 750 korun. Nová lávka už má i stavební povolení.

Fanoušci ledního hokeje, kteří se sjíždějí na zápasy z různě vzdálených míst a parkují často u sportovní haly, jsou ale netrpěliví. Podobně místní by si přáli, aby už byla hotová. Těm navíc chybí informace o tom, co se má v budoucnu s lávkou dít.

„Nejvíc mi vadí, že ji uzavřeli, ale nikdo tu neumístil žádnou zprávu, co s ní budedál. Takže mi nezbývá než čekat,“ stěžoval si na liknavost radnice a nedostatečné informace už před časem senior Jan Horák, který po nábřeží u řeky chodí často na procházku.Peníze, které mají České Budějovice na novou lávku u zimního stadionu připravené, by bývalá zastupitelka Paukejová využila jinak. Za 35 milionů by podle ní město postavilo 35 malých bytů. „A bylo by to dostupné bydlení, které by bylo velmi potřeba,“ navrhuje.

Radnice chce postavit novou lávku, opravu považuje za drahou a neefektivní. Podle náměstka primátora Kamila Calty bude širší než současná stavba a určená chodcům i cyklistům. Nyní jednají radní s teplárnou, zda na novou stavbu přispěje.

Kolik dá teplárna?

„Teplárna má na lávce svá rozvodná zařízení a již dříve přislíbila, že se na financování bude podílet,“ řekl Calta. Až bude město vědět, kolik teplárna přidá, vypíše výběrové řízení na stavbu. Nabídky firem pak podle Calty ukáží, jak vysoké budou skutečné náklady a kdy může lávka znovu začít sloužit. Zatím lze chodit přes most u Dynama, druhá náhradní cesta vede přes Sokolský ostrov.

EDWIN OTTA, VÁCLAV KOBLENC