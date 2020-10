Jak uvedla mluvčí Slatinných lázní Třeboň Martina Herchová, prioritou je ochrana zdraví klientů i zaměstnanců.

Bertiny lázně byly letos znovu otevřeny po rekonstrukci za bezmála 250 milionů korun. Investice zahrnovala rekonstrukci ubytovacích kapacit, jídelen, kuchyně a restaurace Adéla.

„V současné době probíhají pojištěnecké i samoplátecké léčebné pobyty z pohledu námi poskytovaných služeb téměř bez omezení, samozřejmě s podmínkou respektování aktuálních platných opatření vlády ČR. V zájmu ochrany zdraví všech platí zákaz návštěv a oba třeboňské lázeňské domy jsou pro veřejnost prakticky uzavřeny.“ Samozřejmostí jsou v lázeňských domech pravidelné dezinfekce prostor, stojany s dezinfekčními gely, také se zde dezinfikují lázeňské jídelny ozonem. „Všichni naši klienti při nástupu na pobyt vyplňují čestné prohlášení týkající se onemocnění covid-19 a při vstupním lékařském vyšetření naši lékaři věnují zvýšenou pozornost aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta,“ zdůraznila mluvčí lázní Martina Herchová s tím, že do obou lázeňských komplexů se vydávají především Češi. „Třeboňské lázně jsou téměř výhradně lázně s českou klientelou, proto se nás problematika příjezdů klientů ze zahraničí týká spíše v jednotkách případů,“ reagovala.

Ústenku při procedurách mohou klienti na chvíli stáhnout. „Pokud to aktuální zdravotní stav klienta vyžaduje, je možné na nezbytně nutnou dobu během vanových procedur, které jsou pro organizmus tepelně náročné jako například slatinná koupel a vodoléčebné procedury, roušku sundat. V bazénech klienti roušku nemají,“ upřesnila mluvčí.

Pandemie koronaviru má podle jejích slov negativní dopad na hospodářský výsledek způsobený výpadkem příjmů. V důsledku první vlny epidemie a následného uzavření Lázní Aurora i Bertiných lázní na jaře letošního roku, došlo ke dvacetiprocentnímu propadu plánovaných tržeb, což k 31. 8. 2020 činí 71,2 milionu korun. Podle odhadů mluvčí dojde do konce roku 2020 k dalšímu propadu plánovaných tržeb. „Slatinné lázně Třeboň jsou dlouhodobě silnou stabilní společností. Díky úsporám v oblasti provozních nákladů a dobrému cash flow jsme nemuseli na jaře přistupovat, a nyní také nebudeme, k propouštění personálu, který je pro nás jako poskytovatele služeb klíčový. Naším cílem je dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření, s čímž nám pomohlo i město Třeboň, jako majitel, a to v podobě snížení ročního nájemného,“ uvedla.

Někteří zájemci o pobyty v třeboňských slatinných lázních nyní posouvají termíny nástupu. Důvodem podle mluvčí Slatinných lázní Třeboň Martiny Herchové ale není jenom strach z šířícího se koronaviru, nástup mnohdy komplikují zdravotní problémy nebo jiné osobní problémy. Situaci komentuje třeboňský starosta Jan Váňa.

„Nyní jsou někteří klienti vystrašení a přebukovávají termíny nástupu do lázní. My nejsme Františkovy Lázně, my jsme Třeboň, která se orientuje na domácí českou klientelu. Klienti prochází lékařskou prohlídkou, všude se nosí roušky. Lázně jsou bezpečnější, než když jdete do supermarketu, kde se střídají lidé. Z mého pohledu jsou klienti v bezpečí,“ ujišťuje. Slatinné lázně Třeboň jsou podle jeho slov zdravotnické zařízení, které se řídí opatřením vlády. „Klienti nejsou v ničem omezení. Omezení se týká wellness služeb pro veřejnost,“ říká.

Majitel třeboňského obchodu s lázeňskými oplatky Voní to, Josef Touš, který sídlí na Masarykově náměstí, k současné situaci ve městě dodává: „Samozřejmě, že obrat v obchodě je nyní nižší, ale není to z toho důvodu, že by tržby ohrožoval koronavirus, ale jde o předpisy, které jsou vládou nařízené, tak ty omezují počet zákazníků v obchodě, tudíž dochází ke snížení tržeb. Lidé teď nechodí pro oplatky tak jako v sezoně.“

Do budoucna se lidé mohou těšit v Lázních Aurora na venkovní wellness, zahrnující bazénový komplex a saunový svět. „Otevření je plánované během druhé poloviny příštího roku.