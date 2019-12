Několik pravidelných plateb občanů Českých Budějovic se od 1. ledna 2020 změní.

Největší úprava se dotkne poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Zastupitelé v prosinci schválili, že 680 korun na osobu a rok nebudou platit děti do tří let věku a senioři nad 75 let. Při jednání padlo několik návrhů, například, aby senioři byli od platby osvobozeni už od 65 let, ale většina podpořila návrh předložený náměstkem primátora Petrem Holickým. Věková hranice byla podle Petra Holického zvolena s ohledem na předpokládaný demografický vývoj a vliv novely vyhlášky na rozpočet města. Chystaná úprava sníží příjmy města asi o sedm milionů korun.

Úprava se v Českých Budějovicích týká i vodného a stočného, které se zvýší o 2,7 % a bude činit 75,12 koruny na kubík. Tuto položku ale čeká cenové zhoupnutí. V lednu 2020 zdraží o 2,7 % na 75,12 koruny za kubík. Od 1. května se ale sníží příslušná sazba DPH z 15 % na 10 % a kubík bude stát 71,90 koruny.

Městská teplárna zdraží o 1,88 %, takže průměrná domácnost dá za teplo o necelých 300 korun za rok více. Zdražení je ale menší, než kolik činí předpokládaná míra inflace za rok 2019.