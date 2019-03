„Tou největší, premiérovou bude mistrovství ČR od 20. do 23. června na rybníku Lazna,“ předesílá Jiří Hinterhölz. Mezi 9. a 11. srpnem se o ledenické pouti uskuteční v sále u Králů veliká výstava lodních modelů. Oslavy letošního výročí zakončí 14. září veřejná soutěž se slíbeným překvapením.

Název Ledenická 50 vznikl podle Jiřího Hinterhölze až několik let po založení klubu, kdy jim ho přiřkl jeden z příznivců. "Bylo to kvůli délce prvních soutěžních modelů Ex 500, které nesmí přesahovat 500 mm, tedy 50 centimetrů. Na těchto lodičkách se dodnes učí všichni začínající modeláři," vysvětlil Jiří Hinterhölz.