Novou výstavu je možné vidět v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Je nazvaná Tatra - nákladní i osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945 – 2024. Výstava o jedné z nejstarších továren na nákladní vozy ve světě prezentuje část sbírek milevského publicisty a sběratele Martina Kupce zaměřenou na nákladní a osobní vozy značky Tatra. Na originálních plakátech a prospektech představuje vývoj propagace a reklamní grafiky této slavné automobilové značky. Nechybí ani modely, ať už slavných vozů, které jezdily Rallye Dakar nebo limuzín, vyráběných v moravské továrně. Modely pocházejí ze sbírky Milana Bělohlávka z Milevska.

Výstavu doplňuje nová kniha Martina Kupce „Tatra – osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945 – 1999“, kterou je možno zakoupit na recepci muzea. Publikace je určena pro příznivce osobních vozů této naší slavné automobilové značky a vznikla ve spolupráci s Tatra Trucks, a.s. a skupinou CSG. „Vyšla v nákladu dva tisíce kusů vloni v listopadu,“ zmínil pro Deník Martin Kupec při vernisáži ve čtvrtek 8. února 2024 a doplnil, že je prakticky vyprodaná. Naplno se sbírání věcí spojených s Tatrou nebo automobilkou Škoda věnuje Martin Kupec 12 let.

Fanoušek od dětství

Propagační materiály k automobilům ale sbíral Martin Kupec už v dětství. „Něco jsem měl i z Tuzexu od sestřenice, která tam pracovala,“ říká Martin Kupec. Jenže ze získaných materiálů si vystřihoval, něco se poztrácelo. Sběratelský zájem trochu opadl… Dnes Martina Kupce mizí, že některé cenné věci jsou pryč. Ale zhruba před 12 lety začal sbírat znovu. Už s jiným pohledem. „Začala to být systematická práce,“ upozorňuje Martin Kupec s tím, že se věnuje sbírání propagačních materiálů značek Škoda a Tatra. Protože jde o dvě největší automobilky u nás. Například u vozů Škoda má i hodně modelů. Na českobudějovickou výstavu z produkce Tatry ale modely dodal sběratelský kolega Milan Bělohlávek z Milevska.

Při českobudějovické vernisáži defilovaly na promítacím plátně nejen desítky plakátů, vybrané hlavně z těch, které se z kapacitních důvodů na výstavu nevešly. Ale promítán byl i krátký film, na kterém už v roce 1962 vůz Tatra přejíždí vyvýšené místo na vozovce a plavně se vznese do vzduchu, jako dnes auta při rallye… „Snímek natočil Krátký film Praha jako propagační. Příběh začíná v Českém Krumlově, jede se i do zasněžených hor. Jsou tam představena různá místa v republice,“ říká Martin Kupec. Film byl ale natočen pro podporu exportu, takže četníci, kteří honí auto kvůli překročení povolené rychlosti, mají francouzské uniformy a na autech je nápis Police.

Výstava plakátů a modelů se značkou Tatra ze sbírky Martina Kupce. Výstava se koná v Jihočeském muzeu.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Hlavně na východ

Při debatě o filmu se ukazuje, jaké má sběratel detailní povědomí o oblíbeném tématu. Upozorňuje, že paradoxně se film týká zrovna vozu Tatra 603, který se zrovna moc nevyvážel. Vadila tomu absence servisní sítě a také to, že většina produkce se „udala“ ve východním bloku. Podobně tomu bylo i s Tatrou 613. „Prodávaly se hlavně do NDR, Polska nebo Maďarska, kde vládní limuzíny nevyráběli, s menší výjimkou v NDR. Vyrobeno bylo modelů 603 za 18 let 20 000 kusů a typu 613 přes 10 000 kusů. Právě podobné zajímavosti se nacházejí v knize, kterou v listopadu Martin Kupec vydal. Teď je prodaná ze tří čtvrtin.

Knih už napsal několik. Pravidelně má sběratel stánek na různých akcích veteránů nebo se chystá letos na Rallye Český Krumlov, kde bude jako součást týmu Škoda Motorsport. A nezůstává při prezentacích jen u knih. Když před časem měl akci k jedné z minulých knih, která byla o značce Škoda, tak dokonce bylo vše doplněno o přítomnost originálního závodního vozu Škoda Favorit. Martina Kupce najdete během roku třeba na Car festivalu Letňany nebo i na Retrogaráži v Lysé.

Kolem světa

Historie Tatry je mimořádně bohatá a asi nejslavnější akcí spojenou s touto značkou jsou cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, kteří byli například prvními lidmi na světě, kdo projeli automobilem napříč Afrikou. „Jezdili Tatrou 87. Také o ní píšu v knize,“ říká Martin Kupec. Je zajímavé, že tento model se vyráběl už před válkou, předběhl svou dobu. Za války byl oblíbený u německých velitelů okupačního wehrmachtu. Po válce byl jeden tento vůz darován prezidentu Edvardu Benešovi a po převratu v roce 1948 byl oblíben i u nové vládní garnitury.

Teď už Martin Kupec dává dohromady novou knihu o dalším významném modelu - Tatře 815. Nejsložitější je při tom ze spousty materiálů vybrat to nejdůležitější.

Paleta nástaveb

A vybírat je z čeho. Právě jako nákladní vůz je Tatra známa současníkům. Ale patří mezi nejstarší automobilky světa a dělala i osobní vozy. Reklama ji provázela po celou dobu její existence a snažila se vyzdvihnout přednosti nabízených modelů. Vedle reklamy na samotné vozy jsou do výstavy zařazeny i plakáty a prospekty na známou rallye Paříž – Dakar nebo na expedici Tatra kolem světa 1987 – 1990, ale i reklama na různé k Tatře dodávané nástavby od jiných výrobců. Ve vitrínách jsou samozřejmě i dokonalé modely.

Limuzíny značky Tatra, také ukázané na výstavě, vyráběné mezi léty 1945 až 1999, měly zvláštní osud. Přestože se vždy jednalo o elegantní automobily s unikátní technickou koncepcí, nesly si s sebou jisté stigma. Tím bylo jejich téměř výhradní určení pro úzce vybraný okruh zejména politických prominentů té doby. Ilustrací toho může být například záběr z proslulého seriálu Nemocnice na okraji města, na němž přijíždí do nemocnice celá kolona tatrovek.

I když tyto vozy nebyly primárně prodávány na běžném trhu, byla jejich tištěná propagace ve formě prospektů i plakátů poměrně rozsáhlá. Vzniklo tak mnoho unikátních materiálů pro tuzemské odběratele i zahraniční zákazníky. A téměř všechny se poprvé podařilo soustředit právě v knize Martina Kupce. Novinkou v publikaci je tentokrát celkem 21 kreseb zejména vozů, od výtvarníka Jana Hlavína, které uvádějí jednotlivé kapitoly a výtvarně knihu obohacují.

„Mám rád automobily a pestrý svět kolem nich,“ zdůrazňuje ke své zálibě závěrem Martin Kupec s tím, že tyto aktivity spojil a začal vydávat knihy, které mapují vývoj reklamy a grafické ztvárnění tuzemských i zahraničních automobilů na plakátech a v prospektech od roku 1945 až po současnost. Vedle toho pořádá ve spolupráci s muzei také výstavy plakátů našich nejznámějších automobilek Škoda a Tatra.