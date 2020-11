V současné složité epidemiologické situaci se naučil efektivně komunikovat s pacienty pomocí telefonu a emailu. Každý všední den ve své českobudějovické ordinaci v Hradební ulici vystavuje kolem tří desítek karantén a izolací, ale srovnatelné množství i uzavírá. Svým pacientům mimo jiné doporučuje vitamíny C a D.

Jak se mají lidé chovat pokud mají podezření na koronavirus? I když je třeba nevytrasovala hygiena?

V případě příznaků koronaviru – tj. zvýšené teploty, suchého kašle, bolesti svalů a kloubů – jednoznačně doporučuji nechodit do práce a zůstat doma. Pokuste se sami sebe izolovat, abyste případně nenakazili někoho dalšího, a kontaktujte svého praktického lékaře. Ten Vám již řekne, jak postupovat dál – jestli Vás nechá v pracovní neschopnosti po nějakou dobu nebo rovnou odešle na testy. Prosím nečekejte, až ztratíte čich nebo chuť, protože dle mých zkušeností k tomu dochází v průměru kolem 7. dne příznaků a za tu dobu již můžete nakazit řadu dalších osob. V případě, že Vám někdo oznámí, že jste s ním byl v kontaktu a nyní je covid pozitivní, zachovejte chladnou hlavu, kontaktujte hygienickou stanici nebo svého praktického lékaře, kde dostanete radu, jak postupovat dál.

Jak vypadá karanténa – či po pozitivním testu izolace? Musí lidé opravdu sedět doma nebo mohou do přírody?

Průběh karantény a izolace vypadá v praxi stejně. Jediný rozdíl je v tom, že v případě karantény nevím, zda onemocnění mám a mohu být nakažlivý, zatímco v případě izolace mám toto již potvrzené. Musíte zůstat na adrese, která byla uvedená během nařízení karantény a toto místo můžete opustit pouze ve výjimečných případech (dovedu si představit např. zhoršení zdravotního stavu, ohrožení života svého nebo osoby blízké…). Nicméně není možné během karantény nebo izolace chodit nakupovat nebo na procházky do přírody. V rámci sdílené domácnosti by se osoba v karanténě nebo izolaci měla pokusit izolovat v jedné místnosti. Pokud to není možné, měli by všichni členové domácnosti nosit ve společných prostorech roušku, odděleně se stravovat a přísně dbát na hygienická pravidla, především časté mytí rukou a dezinfekci.

Jak to funguje v praxi, vystavují se e-neschopenky nebo si mohou pacienti vybrat, když mají například možnost pracovat na home-office?

Vzhledem k tomu, že tiskopis o nařízení karantény existuje pouze v papírové podobě, bylo na tento výjimečný stav schváleno použití e-neschopenky. E-neschopenka může být vystavena ve dvou režimech – buď jako běžná neschopenka v případě, že má pacient příznaky, které mu znemožňují vykonávat jeho zaměstnání, anebo ve formě karantény. Pokud má pacient vystavenou neschopenku v režimu karantény, může pracovat z domova např. formou home-office a pobírat za to následně plnou mzdu. Vždy jednoznačně doporučuji nechat si tuto neschopenku vystavit, alespoň ve formě karantény. Nikdy nevíte, zda se u Vás onemocnění nerozvine a poté je dobré neschopenku již mít a zároveň máte potvrzení, že jste opravdu v karanténě byl.

Čím se koronavirus léčí, jde o běžně dostupné léky?

Koronavirus probíhá jako jakákoliv jiná „viróza“, protože se jedná o virové onemocnění. Proto na něj nemáme jednoznačně účinný lék. Léčba je tedy především symptomatická. V případě horečky se užijí léky na snížení teploty, v případě suchého kašle léky proti kašli. Dále pomáhá dostatek tekutin a odpočinek. Svým pacientům ještě doporučuji navýšit příjem vitamínu C a D, protože jsou informace, že tyto vitamíny zlepšují průběh onemocnění. Všechny výše uvedené léky jsou běžně dostupné v lékárně i bez receptu.

Máte nějaké zajímavé postřehy z vaší praxe, chovají se lidé ukázněně? Dodržují to, že nechodí do ordinace osobně, ale telefonují či komunikují prostřednictvím emailu?

Pozoruji, že postupně lidé chápou vážnost situace a již se učí, že v případě příznaků nachlazení nás kontaktují telefonicky nebo mailem a my jsme schopni drtivou většinou jejich potřeb vyřešit distančně. Neplatí to však stoprocentně. Nadále občas někdo s příznaky respiračního infektu přijde rovnou do ordinace.

Můžete prozradit, kolik máte na starosti pacientů – kolik z nich je v karanténě a kolik v izolaci?

Přesné počty nevím, protože tyto počty se poměrně dynamicky mění každým dnem. Odhaduji, že denně vystavím kolem třiceti nových karantén a izolací a podobný počet každý den ukončuji. V současné době můžeme mít v ordinaci několik stovek pacientů v karanténě nebo izolaci.

Můžete srovnat období 1. vlny na jaře, a to současné?

Oproti první vlně vidím jeden obrovský rozdíl. Během první vlny koronaviru jsme měli v ordinaci jednoho! pozitivního pacienta, a přesto se celý národ choval ukázněně, všichni šili roušky a byli jsme ochotni omezit své potřeby. Nyní máme v ordinaci stovky covid pozitivních pacientů, nemocnice ruší plánované výkony, kraj hledá nové prostory pro pacienty s covidem, ordinace praktických lékařů jsou přetížené při výpomoci hygienickým stanicím, a přesto nemalá část populace situaci bagatelizuje a odmítá se jakkoliv omezovat, nebo dokonce vymýšlí, jak současná omezení obejít.