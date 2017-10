Lékaři přitvrdili a stávkují

Českobudějovicko /ANKETA/ - Ordinace nechají ve středu 18. října zavřené. Stávkují. Lékaři už mají dost byrokracie a podfinancování praxí.

Do stávky se ve středu zapojí značná část praktických lékařů.Foto: Deník / Klimentová Lenka

Tentokrát se ke stávce připojila i dětská lékařka Lenka Chromčáková z Trhových Svinů, jejíž ordinace zůstane pro dnešek uzavřená. „Nikdy jsme my dětští lékaři nestávkovali, protože jsme opravdu měli pocit, že to není fér vůči malým pacientům, ale teď už je míra administrativy a všeho, co se na nás valí, neúnosná. A nikdo nám ani nedopřává sluchu,“ podělila se včera o své důvody ke stávce Lenka Chromčáková. Pediatři se podle ní nedokáží domluvit, sjednotit, zorganizovat. „Protože ošetřujeme děti, většinou ustoupíme tlaku okolí,“ dodává lékařka.

Českobudějovická praktická lékařka Ivana Prollová se ke stávce rovněž připojí. Zavřenou ordinaci ale mít nebude, neboť funguje i jako tělovýchovná lékařka ve stejné ordinaci a ve stejných ordinačních hodinách. „Vzhledem k tomu, že jako ke sportovnímu lékaři se ke mně objednávají pacienti tři měsíce předem, budu ve středu ordinovat. Jako praktická lékařka nikoli, ale samozřejmě případný akutní případ ošetřím,“ uvedla Ivana Prollová.

Jaké důvody vedly lékaře ke stávce

Pokračují v protestech, které začaly minulý týden a k nimž se přidali také ambulantní specialisté. Lékařům vadí především podfinancování praxí a zvyšující se byrokracie. Velkým problémem je rovněž vysoký věk praktických lékařů. Část z nich je už v důchodovém věku nebo se k této hranici blíží a v jejich ordinacích je na mnoha místech nemá kdo nahradit.

Kolik lékařů se ke stávce připojí, není známo. Krajský úřad podle vedoucího odboru Petra Studenovského nedostal ke stávce žádnou oficiální zprávu.

A co se lékařům nelíbí? Vyjádřil to předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka: „Ordinace zavíráme proto, abychom upozornili na kritickou situaci v ambulantním sektoru. V posledních čtyřech letech se situace velmi zhoršila a vede k tomu, že již dnes na desítkách míst zanikají ambulance bez náhrady a lidé zejména na venkově přicházejí o dostupnost základní zdravotní péče.“

Problém s obsazováním míst specialistů nebo praktických lékařů pociťují například na poliklinice v Trhových Svinech, neboť není lehké je sehnat.

Do stávky se zapojují i lékárny, ale pouze půlhodinovou zavíračkou. Tak tomu bude například v budějovické lékárně Máj či všech provozech Dr. Max. Farmaceutům hlavně vadí, že zrušení 30korunového poplatku za recept je „kompenzováno“ 13 Kč z veřejného pojištění za každý lék vydaný na recept. Mnoho lékáren v obcích muselo kvůli tomu zavřít. Nepočítá se též s náhradou za zavedení elektronického receptu.