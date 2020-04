/HRDINOVÉ V PRVNÍ LINII/ V Ševětíně pracuje jako praktická lékařka od roku 1992. Pacienty léčí i teď.

Praktická lékařka Jaroslava Augustovičová ordinuje i v době koronaviru. | Foto: Deník/ Jitka Davidová

Praktická lékařka a internistka Jaroslava Augustovičová dveře pacientům do ordinace v městyse Ševětín v těchto dnech nezavřela. „V této době jsem nepřestala ordinovat, protože si myslím, že koronavirová infekce je trochu nafouknutá. Bakterie a viry jsou tu s námi miliony let. My tu nebudeme a ony tu budou nadále,“ domnívá se lékařka.