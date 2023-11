Jihočeška Lenka Borovková se event managementu, tedy pořádání různých společenských akcí, věnuje zhruba 17 let. Za tu dobu své portfolium naplnila bezpočtem konferencí i on-line konferencí, multimediálních show, plesů, galavečerů, svateb nebo třeba firemních výročí. Každá událost je pro ni velkou studnicí inspirace, stejně jako lidé, které má možnost díky své práci poznat.

Jak moc je pro vás ve vaší práci důležité oblékání?

Vzhledem k tomu, že pracuji v event marketingu, tak je pro mne vhodný dress code velice podstatný.

Jaký styl preferujete?

Ve volném čase nosím zpravidla casual (oblečení pro každodenní nošení) v barevné kombinaci „black & white“ (oblečení pro významné, formální příležitosti). V pracovní oblasti všedního dne, kdy mám jednání, volívám business casual (styl oblékání, s nímž se setkáváme v obchodním životě) nebo smart casual (neformální, přitom stále elegantní oděv) a během samotných eventů je to podle typu eventu, kdy mě můžete potkat od smart casual až po black tie.

Máte pro nějaké oblečení slabost? Pokud ano, kolik jich máte a kde je máte uložené?

Asi jako každá žena mám slabost pro boty, kabelky a kabáty, avšak raději upřednostňuji kvalitu vůči kvantitě. Co se týká počtů, tak jsou to jednotky kusů, které mám doma…

Připravujete také svatby. Jaké trendy u nevěst pozorujete?

Mám neskutečné štěstí na snoubence, kteří si mne vyberou pro spolupráci, protože se mi zpravidla ozvou tací, kteří mají nastavené své životní cíle, hodnoty a standardy shodné s těmi mými, což se snažíme implementovat do svatební koncepce tak, aby je onen den vyzdvihoval skutečně tak, jací jsou a nebylo to jen na základě toho, jaké jsou aktuální trendy. Spolupracuji s nejlepšími dodavateli v České republice a přiznám se, že zmiňované trendy jsou velice individuální – vždy se snažím připravit mood board tak, aby vystihoval osobnosti snoubenců a byl v moderním pojetí, avšak s respektem vůči tradici.

Všeobecné svatební trendy jsou kupříkladu grafika odpovídající svatebnímu konceptu, sjednocený dress code u svatebních hostů i u družiček a případných mládenců, bohatší květinové aranžmá, floristické dekorace ze stropu, práce s emblémy novomanželů, signature drink, vše na jednom místě (obřad i svatební hostina), přebírání některých amerických tradic, venkovní svatby či svatby ve svatebním stanu ad.

Jak by se měli obléct svatební hosté?

Někdy si snoubenci přejí, aby byla zachován určitý barevný odstín, který bude vévodit svatebnímu dni. Ideální dress code pro muže pak je formal, někdy je vyžadován i black tie, popřípadě creative black tie. Ženy často volí semiformal či creative black tie. Celkový outfit by měl být podřízen konkrétní svatbě – vůči lokaci, snoubencům ad. a celkovému svatebnímu designu, čemuž může napovědět i samotná lokace svatebního dne či svatební oznámení, které už naznačuje, v jakém duchu bude svatba stylisticky vedena.

Čeho by se měli vyvarovat?

Celkově by se mělo být jedno zásadní pravidlo – nikdo z hostů by neměl mít na sobě takový outfit v kombinaci s líčením a účesem, aby „zastínil“ novomanžele, protože oni jsou ti hlavní. Osobně bych se vyvarovala bílým šatům a velkolepým výstřihům, které u takovéto události mohou působit až vulgárně a nedůstojně.

Zaujalo mě, že chystáte také křtiny. Jaký bývá tam dress code pro rodiče, hosty, pro miminko?

Ano, několik křtin jsem měla tu čest připravovat. Nevím o tom, že by byl u některých určen konkrétní dress code… Přesto všichni hosté vždy respektovali fakt, že se jedná o slavnostní událost a tomu přizpůsobili zvolený outfit.

Co vás na vaší práci baví?

Nejvíc mě naplňuje ona rozmanitost, kterou mi tato práce přináší. I přesto, že jsem v tomto segmentu 17 let a naše společnost ročně odbaví cca 400 eventů, tak mám z každého eventu respekt a přistupuji k němu s pokorou v kombinaci entuziasmu.

Příprava jakých akcí vám dělá největší radost?

Radost mám z každého povedeného eventu. Naposledy jsem měla radost toto září, kdy jsme realizovali ARPI.DAY pro českobudějovickou Arpidu, což byl event plný neskutečné atmosféry, kde slovo „nejde“ neexistovalo. Radost jsem měla i z dalšího zářijového eventu s leitmotivem „ U nás“ na Zámku Bon Repos s tím, že nám klient následně řekl, že to byl nejlepší event, který kdy jejich společnost měla. Velkou radost jsem měla i z eventu, který byl pro 5 000 hostů v pražském O2 Universum a vzhledem k tomu, že jeho přípravy byli v přísném covidovém období, tak díky restrikcím trvaly jeho přípravy téměř dva roky. Každopádně nejdou srovnávat korporátní eventy ad. versus zmiňované svatby. Jak jsem nejednou zmínila – svatby nejsou mým zaměstnáním, avšak jsou mým koníčkem a dělám je pro radost. Abych do svateb mohla dávat potřebnou empatii, energii a čas, který do nich dávám, beru si každý rok pouze minimum, konkrétně jednu až dvě svatby. Dobře odvedená práce ve svatební den u mne není primárně o „krásnu“ co se týká designu (to beru jako samozřejmost), avšak o tom, že se snoubenci, jejich rodina a další hosté cítí skvěle – jsou dojatí a zároveň se skvěle baví… i proto mé další motto: „Od slz k úsměvům“, které vzešlo na svatbě s mým mužem.