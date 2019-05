Že Leonardo da Vinci byl trošku jiný, a přesto se z něj stala renesanční osobnost, má za cíl podle kurátorky a autorky nápadu Karly Hátleové ukázat interaktivní výstava Leonardo, kterou můžete od začátku května navštěvovat v nově zrekonstruované Solnici. „Ve své době měl startovací čáru do života složitější, protože byl nemanželské dítě, levák a říká se, že i dyslektik,“ vypráví Karla Hátleová a dodává: „Pokud jsou některé děti jiné, než je standard, neznamená to, že jsou špatné. Chtěli jsme ukázat, že když se budou snažit a budou samy sebou, mohou dokázat velké věci.“

Výstava začala vznikat před sedmi lety jako nápad do šuplíku. Pak se dala Karla Hátleová dohromady s Objeváriem v Písku. „Měli jsme touhu dostat ji do Solnice od prvního dne, ale ta nebyla stále zrekonstruovaná,“ vzpomíná na počátky výstavy autorka. Mezitím Leonarda navštěvovali lidé v Písku, v Praze, ve Žďáru nad Sázavou a dokonce i v Prešově. Po třech letech mohla být realizována i v zamýšleném prostoru.

I Budějčáci se tedy seznámí s širokým rozptylem zájmů Leonarda da Vinci v „Leonardově dílně“. Kromě jeho malířské tvorby a anatomických nákresů děti i dospělí poznají například jeho vynálezy inspirované přírodou nebo realizované mechanické stroje. „Vznikaly jenom na papíře, až dnes se uvádějí v život,“ doplňuje kurátorka. Nechybí Vitruviánský muž ani Mona Lisa. Návštěvníci si zkusí i psát zrcadlově, jako to dělal Leonardo.

K dispozici jsou jim lektoři. „Nevedou děti k přímému poznání, ale pozorování. I Leonardo musel přijít sám na to, jak věci fungují,“ vysvětluje Karla Hátleová, která při vymýšlení výstavy vycházela ze skutečných deníků Leonarda da Vinci.

V Solnici ji uvedli 500 let od géniovy smrti.

Výstava potrvá do 8. září, pak se stěhuje do Karlových Varů. Přijďte od úterý do neděle od 11 do 18 h. Vstupné 80 Kč.