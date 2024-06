Pokud se potřebujete dostat hromadnou dopravou z obcí na Vimpersku do velkého města, je jednodušší jet do Prahy než do Budějovic. I tak musíte počítat s tím, že spoje špatně navazují a na cestách strávíte dlouhou dobu. Naopak cestu z Týna nad Vltavou do Prahy v některých sobotních časech raději ani neplánujte.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Pokud nejedete autem, musíte procestovat půl kraje a modlit se, že se žádný ze spojů ani o pár vteřin nezpozdí. Na přestupy totiž máte doslova okamžik. Právě takové situace by měl do budoucna eliminovat celokrajský integrovaný dopravní systém, jehož součástí bude i změna jízdních řádů. Jenže jeho zavedení nabírá zpoždění.

Na špatnou návaznost veřejné dopravy z malých obcí poukázal na čtvrtečním jednání krajských zastupitelů Daniel Kunc z Nových Hutí na Prachaticku. „Z Vimperka jedu déle do Českých Budějovic než do Prahy," uvedl mezi příklady z praxe a ptal se, jak pokročily plány na zavedení integrovaného dopravního systému podobného tomu, který již funguje v jiných krajích. Řešit by měl nejen sladění spojů s potřebami cestujících, a to jak autobusů, vlaků, tak i linek MHD, ale i možnost pořídit si jednotnou jízdenku.

Rudolfovská zahájí rekonstrukci. U Srubce práce pokračují

Jihočeský kraj chtěl nový systém spustit v lednu příštího roku, s velkou pravděpodobností to ale nestihne. Přípravy sice běží, vše ale podle hejtmana Martina Kuby zbrzdilo výběrové řízení na dodávky softwarového vybavení, kde se neúspěšný uchazeč odvolává u všech možných instancí. „Už i Úřad na ochranu hospodářské soutěže dospěl k názoru, že naše rozhodnutí bylo správné, ale projekt se tím pádem zpozdil. Jeho spuštění odhaduji na přelom prvního a druhého kvartálu roku 2025," zmínil.

Integrovaný dopravní systém zatím funguje na Českobudějovicku, ale i tam má rezervy. Jako příklad uvedl zastupitel Jan Novák peripetie, které zažívají cestující z Týna nad Vltavou. „Spojení v sobotu odpoledne do Prahy je takové, že jedete do Číčenic, odtud do Budějovic, pak teprve do Prahy. Na přestupy máte extrémně málo času, když se jeden spoj zpozdí a přestoupit nestihnete, čekáte pak několik hodin na další," popisuje.

Budějovice chtějí dálniční obchvat bez poplatku. Už je poslaná žádost

Něco takového by měly do budoucna eliminovat nové jízdní řády, které se aktuálně projednávají na úrovni místních samospráv. Jak navíc podotkl náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek, problematické situace nemusely nastávat ani nyní. „V takových případech by se lidé měli obracet na vedení měst a obcí a ty pak na nás, potažmo společnost JIKORD, která dopravu v kraji koordinuje," připomíná postup, který ve zmíněných případech kritici neuplatnili.

„Je nutné si také uvědomit, že prioritou je zajistit takzvanou základní dopravní obslužnost, tedy aby se lidé dostali do práce, děti do školy a všichni zase pak zpátky domů, mimo tyto časy nemusí být všude spojení ideální," připomíná náměstek hejtmana Antonín Krák.