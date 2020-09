Vycházku pohádkovým lesem uspořádalo po osmileté odmlce za podpory Skupiny ČEZ vltavotýnské sdružení Activ v rámci programu Oranžového roku v okolí Jaderné elektrárny Temelín. „Pohádkový les byl kdysi velmi oblíbenou akcí, která zanikla tím, jak dozrála jedna generace dětí. V současné situaci, kdy kvůli koronavirové pandemii, nelze žádné větší akce s jistotou plánovat, nás napadlo tuto tradici obnovit. A je vidět, že to byl dobrý nápad. A mimo jiné díky pomoci temelínské elektrárny i poměrně snadno realizovatelný,“ uvedl Filip Valtr ze sdružení Activ, který v roli skřítka Semenáčka otevíral návštěvníkům „bránu“ do pohádkového lesa.

Mimochodem postava skřítka Semenáčka je „skutečným“ průvodcem naučnou stezkou Semenec na už zmíněném stejnojmenném vrchu, se stejnojmennou rozhlednou, která patří mezi nejmenší v ČR. Ostatně Semenec je názvem zdejšího všeho okolo, včetně zahrádkářské kolonie, a pojí se k někdejšímu sběru semen z místních stromů pro lesní školky.

V pohádkovém lese se v sobotu proháněli hýkalové, Baba Jaga si v Perníkové chaloupce vykrmovala Jeníčka s Mařenkou, motýl Emanuel sváděl svými křídly makovou panenku, brouk Pytlík poučoval Ferdu mravence a tak podobně. Všichni shodně čekali na děti, které by mohli po splnění drobných úkolů odměnit. A dorazila jich více než stovka. „Myslím, že takový zájem je pro nás výzvou, abychom tradici pohádkového lesa během prvního nebo druhého zářijového víkendu opět obnovili,“ poznamenal Valtr.

Za zmínku určitě stojí, že tato akce byla dokonalou ukázkou, jak připravit zábavný program pro děti v době koronavirové pandemie. Activ vytvořil jednoduchý rezervační systém, na jehož základě v době od 10 do 15 hodin pouštěl dopředu nahlášené rodiny na trasu v pětiminutových intervalech. Tím nemohlo dojít k hromadění se dětí a jejich doprovodů na jednotlivých stanovištích. Pořadatelé se snažili návštěvníky co nejvíce rozptýlit v celém prostoru i přesto, že se jednalo o akci v přírodě.

Cíl pohádkové trasy byl u fascinující vyhlídky na řeku Vltavu u rozhledny. Zde si děti mohly na připraveném ohni upéct špekáčky. A pak se kochat krásným výhledem.

K rozhledně na Semenci je možné se dostat z centra města Tyršovou ulicí, u Sokolovny zahnout doleva a pokračovat Alejí Míru po červené turistické značce až k rozhledně je to z náměstí asi 1,5 kilometru. Červená turistická značka vede dále až do Koloděj nad Lužnicí a podél Lužnice do Bechyně. Nedaleko rozhledny stávalo původně městské popraviště, dodnes se zde dochoval název Na Spravedlnosti. Začíná zde také trasa Stezky na Onen Svět, která končí symbolicky na Onom Světě, osadě na Kovářovsku. Ideální místo pro výlet.

