Hlubocký lovecký zámek Ohrada v Hluboké nad Vltavou hostil v sobotu 9. října akci, při které bylo možné sledovat třeba koně vycvičené pro práci při těžbě dřeva. Velkou roli tentokrát pořadatelé určili koním.

Lesnický den na zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou nabídl poznání náročné práce lesníků. | Foto: Deník/Edwin Otta

Na prostranství před zámkem kočí a jejich svěřenci ukázali, co všechno umí kůň vycvičený pro práci v lese a v samotném zámku se konala beseda fotografky Heleny Görnerové o focení. Autorka, která se dlouhá léta profesně věnuje focení koní, pozvala na besedu také tři kočí, aby se jich mohli zájemci zeptat na cokoliv k náročnému řemeslu. "Lidé z města už si myslí, že je to skanzen, že to neexistuje," říká o přibližování dřeva koňmi Helena Görnerová. Beseda měla velký úspěch, místo hodiny trvala hodinu a půl a mohla by ještě pokračovat…