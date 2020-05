Lovecké chaty, více než 600 kusů zvěře a hlavně 1510 hektarů půdy. To všechno čeká na nájemce Staré obory v Hluboké nad Vltavou. Lesy ČR ji totiž spolu s dalšími nabídly k pronájmu.

Eva Jouklová, mluvčí Lesů ČR, uvedla, že se bude jednat o desetiletý pronájem, přičemž minimální výše kauce, již musí zájemce složit, je 4 160 000 korun za rok. Podávat přihlášky bylo možné do 14. května. „Podnik se v současnosti potýká s následky dlouhodobého sucha a s tím souvisejícím poškozením lesních porostů kůrovce. Prioritním úkolem Lesů ČR je co nejrychleji a nejefektivněji asanovat a obnovit poškozené lesní porosty. V tomto ohledu jsou Lesy ČR limitovány zejména z ekonomického hlediska. Za účelem zlepšení finanční situace podniku hledají finanční úspory,“ vysvětlila, proč přistoupily k pronájmu.

Podle Tomáše Jirsy, starosty města Hluboká nad Vltavou, by si jedna z nejstarších obor, jež navíc spadá do soustavy NATURA 2000, zasluhovala spíše vyhlášení krajinnou památkovou zónou či přírodní kulturní památkou, následně možná i památkou UNESCO. „V době nadcházející ekonomické recese může být navíc pronájem honitby prvním krokem k případné privatizaci tohoto kulturního dědictví nadregionálního významu,“ dodal hlubocký starosta. To ale dle slov Evy Jouklové, mluvčí Lesů ČR, v případě 1510 hektarů velké obory nehrozí. „Lesy České republiky zůstávají držitelem obory, pronájmem se pouze změní uživatel, a to na dobu určitou. Lesy ČR zajišťují kontinuitu v přístupu k hospodaření,“ odpověděla Eva Jouklová zároveň na otázku, jak to bude například s kontrolou množství ulovené zvěře. „V případě jakéhokoliv odchýlení od podmínek pronájmu nastupují sankce a možnost okamžitého ukončení smlouvy,“ dodala.

Věcí se zabýval také Jihočeský kraj. Jak uvedl Pavel Hroch, náměstek hejtmanky, budoucí podobou Staré obory se zabývali v minulém týdnu na jednom ze svých jednání. „Poslali jsme dopis na ministerstvo zemědělství, ve kterém žádáme, aby byla obora převedena do naší správy,“ nastínil náměstek obsah dopisu a pokračoval: „Rádi bychom, aby obora do budoucna sloužila jako vzdělávací prostor a ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou zde mohla probíhat edukační činnost,“ přiblížil Pavel Hroch plány.

Daňci i mufloni Obora se rozkládá na levém břehu Vltavy. Její výměra je 1510 ha. První historická zmínka pochází z roku 1480. Jedná se tak o jeden z nejstarších oborních chovů v Čechách. Žijí zde daňci, mufloni a černá zvěř.