Letadla z Budějovic startují denně. Podívejte na časy příletů a odletů

Letiště České Budějovice otevřelo 25. května svou druhou sezónu letem do Turecka. Letos se bude z Plané nově létat i v zimě, a to do egyptské Hurghady.

Cestující na českobudějovickém letišti mohou nově využívat obchod se smíšeným zbožím i občerstvení. | Video: Jana Urbanová