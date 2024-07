Na druhou polovinu července bylo naplánováno budějovickým vojenským velitelstvím velké cvičení v prostoru Čtyři Dvory-Hosín-Hluboká-Hrdějovice, kterého se měly zúčastnit dělostřelecké oddíly ze Čtyřech Dvorů za součinnosti dvou dvojplošníků Š-2 Šmolík, detašovaných na polním letišti v místech poblíž Plonerova dvora - přibližně tam, kde stojí dnes sídliště Šumava. Tyto letouny byly prvními, které byl zkonstruovány v Československu konstruktérem Šmolíkem, ale letci s nimi neměli nejlepší zkušenosti. Nejvíce je trápila špatná směrová stabilita. Letadla přiletěla na cvičení z Prahy a velitelem celé skupiny byl František Křečan (*1898).

close info Zdroj: Z archivu Pavla Mörtla zoom_in Šm-2, konstruktér Alois Šmolík a zkušební pilot Klement Adamec.

V pátek 18. července, krátce po osmé hodině ranní, za začínajícího slabého deště, odstartoval k plnění určeného úkolu stroj pilotovaný Františkem Křečanem. V druhém kokpitu seděl letecký pozorovatel Jaroslav Vondrášek (*1900). Déšť postupně houstl a jak později potvrdil svědek, pilot dalšího - nestartujícího - letadla Karel Bízek, pro létání nebyly vůbec vhodné podmínky. V průběhu letu nad Hosínem Křečanův stroj začal ztrácet výkon a podle pozorovatelů na dělostřeleckém postu na vrchu Račice (508 m) se začal za strojem objevovat pruh dýmu a letoun se kýval. Z Řečice celou situaci viděl také velitel dělostřeleckého oddílu 305 Karel Dittrich, který také byl jedním ze svědků přizvaných později k vyšetřování.

close info Zdroj: Z archivu Pavla Mörtla zoom_in Dvojplošník Š-2, dobové foto.

Křečan se pokusil letoun stočit nad louky blíže k Hluboké, ale pravděpodobně levým spodním křídlem zachytil na nějakou překážku a po dopadu se stroj ihned vzňal. Vyšlehly vysoké plameny, v nádrži bylo ještě hodně benzínu a konstrukce byla z letecké překližky potažené impregnovaným plátnem. Oba letci zůstali uvězněni pod strojem a za velkých bolestí uhořeli. Dohořívání pozůstatků na místě bylo patrné ještě celý den odpoledne, kdy už byla na místě vyšetřovací vojenská komise. Podrobný popis nálezu z místa dopadu můžeme číst v publikaci českobudějovického archiváře Daniela Kováře.

Rakve s pozůstatky letců byly převezeny 19. července na lafetách děl od budovy velitelství 5. divize (dnešní budova okresního soudu na Lidické) na budějovické nádraží. Smutečního průvodu se zúčastnilo velké množství vojáků a obyvatel města. Vedle vojenských hodnostářů se zúčastnil také starosta Bedřich Král a další osobnosti.

close info Zdroj: Z archivu Pavla Mörtla zoom_in Pomník pilotů Křečana a Vondráška u Hrdějovic.

Těla Františka Křečana a Jaroslava Vondráška byla odvezena zvláštními vagony do místa jejich skutečného pohřbení, tedy do Klatov (Vondrášek, pohřben 21. 7.) a do Prahy (Křečan, pohřben 22. 7.).

V roce 1925 vznikl v Budějovicích výbor pro postavení památníku na místě havárie. Jak se dál věci vyvíjely a kdy a kde byl pomník postaven, je už další kapitola.

Autor: Pavel Mörtl