České Budějovice – V jižních Čechách mají už příští rok přistávat i vzdušné kolosy Airbus A 320.

Už za pár měsíců začne zkušební provoz na nové přistávací a vzletové dráze Letiště České Budějovice. Jihočeský kraj vložil půl miliardy do investiční akce, která má skončit před polovinou letošního roku a podle hejtmanky Ivany Stráské otevře letišti cestu k plnohodnotnému veřejnému mezinárodnímu provozu se vzdušnými kolosy typu Airbus A 320 nebo Boening 737.



Momentálně jsou v areálu nedaleko Plané hotové práce na nové dráze, včetně nové radionavigace. Ale investiční akce zahrnuje i vylepšení zázemí pro cestující nebo řízení letového provozu, takže kraj se chystá převzít podle náměstka hejtmanky Josefa Knota až kompletní stavbu. Mělo by se tak stát na přelomu května a června. To také skončí několikaměsíční půst členů aeroklubu, kteří zde hangárují letadla. Teprve po převzetí stavby totiž může začít na uzavřené dráze alespoň zkušební provoz. Na ten už má přímo navázat žádost o certifikát pro plnohodnotný veřejný mezinárodní provoz.



Dosud mohlo Letiště České Budějovice, které vzniklo z vojenského areálu u Plané, přijímat a odbavovat jen středně velká letadla do rozpětí křídel 36 metrů. Kvůli chybějícímu vybavení tu zatím ani nelze přijímat lety za zhoršeného počasí a letadla tu mohou přistávat pouze ve dne a za dobré viditelnosti.



Uvedená omezení mají padnout s dokončením současné finální fáze modernizace letiště. To se chystá na polovinu roku. Pak je Úřadem pro civilní letectví nařízen zkušební provoz vylepšeného areálu, který by měl podle náměstka hejtmanky Josefa Knota trvat minimálně šest měsíců. Pokud bude úspěšně završen kolaudací, lze žádat o certifikát pro plnohodnotný mezinárodní provoz. „Předpoklad získání certifikace je prosinec 2020,“ naznačuje Josef Knot, kdy by mohlo začít letiště fungovat tak, jak se plánovalo od chvíle, kdy kraj získal první části areálu od armády – zhruba před deseti lety.



Vlastníkem areálu letiště je nyní Jihočeský kraj. Provoz zajišťuje akciová společnost, ve které mají rovný podíl kraj a město. A rovným dílem přispívají také na financování akciovky. Letos by měly dát oba subjekty po necelých 26 milionech. Kraj navíc vkládá stamilióny do investic.



Jenže příspěvky města často provázejí kritická slova v zastupitelstvu. Při posledním schvalování peněz pro provoz letiště například opoziční zastupitel Lukáš Mareš uvedl, že opakovaná podpora ze strany města je pouze utápěním prostředků. A další opoziční zastupitel Svatomír Mlčoch připojil, že finance se neustále navyšují. Do roku 2022 to podle něj bude zhruba čtvrt miliardy korun. „Nemluvím o rušení letiště, ale o financování provozu. Jen chci, aby to bylo slyšet,“ zmínil Svatomír Mlčoch s tím, že ještě podle něj nikdo neřekl, v čem je letiště potřebné. Většina v budějovickém zastupitelstvu je ale dlouhé roky pevně na straně letiště. Podle zastupitele Viktora Lavičky jsou například jižní Čechy turisticky atraktivní destinací, a to může přivést zákazníky.



Podle náměstka hejtmanky Josefa Knota už se připravuje výběrové řízení na poradce pro výběr možného strategického partnera pro budoucí rozvoj letiště. A Josef Knot dodává, že jedním z předpokladů budoucího provozu je jeho finanční soběstačnost.



Hlavní části areálu letiště u Plané předala armáda Jihočeskému kraji v letech 2007 až 2010. Vloni získal kraj poslední a současně největší části kasáren a třeba vodní zdroje. Za 41 objektů a pozemky o rozloze 18 hektarů uhradil 143 milionů korun. Kraj tak má v držení prakticky celý areál.