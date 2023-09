Na letišti Hosín začal v sobotu letecky den, který patří k oslavám 100 let aeroklubu České Budějovice. Nechybí na něm ani Petr Jirmus (na prvním snímku), jeden nejznámějších českých leteckých akrobatů.

Na nebi nad Hosínem se slaví sto let místního aeroklubu | Video: Deník / Edwin Otta

Těm, kdo patří k fandům letectví, se rozhodně vyplatí přijít. Připraven je bohatý program: Letci odhalí pamětní desku, od 13 do 17 h si užijete letecký den, v čase 17 - 20 h následují vyhlídkové lety. Program leteckého dne od 13 h: JAS 39 GRIPEN, 13.10 h An2 OK DAC Ivoš Čajčík - Výsadky, 13.20 h Z 142 OK LNB Karel Vobořil - Akrobacie, 13.30 h Avia B.H.1 Marcel Sezemský, 13.40 h Let C11 OK JZE Tomáš Bruštík, 13.50 h 2 x Z 37A OK KLN Pavel Pígl, 14 h Z 526 F OK-YES Tomáš Petrman - Akrobacie, 14.10 h Dva aerovleky L 13 A Blaník OK KLN Jiří Bušek, 14.20 h L 13 A OK-1827 Miloš Ramert ACR, 14.30 h 4 x Z 325 Folowmee Tomáš Haladěj, 14.40 h L 200 Morava OK PHJ Karel Vobořil, 14.50 h L 60 S PARA OK LKJ Miroslav Kocourek - Výsadky, 15 h Z 50 OK XRA Petr Jirmus - Akrobacie, 15.10 h 4 x Z 43/142 Karel Vobořil - Skupinové vystoupení, 15.20 h DA 62 OK AQB Alexandr Kubovec, 15.30 h SOCATA OK ABL Martin Petera, 15.40 h EXTRA 330 Martin Šonka - Akrobacie, 16 h Repliky Bf 109, Jak 3, Zero Pavel Kouřil, 16.15 h 4 x ALTO Jiří Kubele - Skupinové vystoupení. Vstupné: dospělí v předprodeji 300 korun, dospělí na místě 350 korun, děti do 15 let v předprodeji i na místě 100 korun, děti do 6 let vstup zdarma.