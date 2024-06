Dosud pasažéři cestovali z Letiště České Budějovice s Boeingy. Od prvního červnového víkendu 2024 se k nim přidaly i stroje Airbus.

První cestující letošní sezóny se vydali z budějovického letiště do Turecka. | Video: Deník/Petr Tibitanzl

Na Letišti České Budějovice přistál letos v pravidelné turistické přepravě poprvé Airbus A320, pro Čedok odvezl cestující přímo do Bulharska.

Podle mluvčí Čedoku Kateřiny Pavlíkové cestující v neděli 2. června 2024 odletěli z Českých Budějovic do Burgasu, na palubě letecké společnosti Fly Lili. Letadlo francouzské výroby má registraci YR-LIB. „Start si nenechali opět ujít fanoušci z řad veřejnosti, odlet byl také nejsledovanější v aplikaci FlightRadar24,“ uvedla Kateřina Pavlíková.

Kromě Bulharska se nově v nabídce cestovní kanceláře objeví zájezdy s přímými lety do Tuniska, které odstartují v červenci. Pokračují také zájezdy do Turecka s odlety i dvakrát týdně, ale také spojení na řecké ostrovy Rhodos a Kréta. Všechny tři destinace patří v tomto roce mezi nejprodávanější. V druhé sezoně od otevření letiště bude v letovém řádu Čedoku celkem pět destinací v létě a jedna novinka čeká Jihočechy v zimní sezoně, kdy se začne létat do egyptské Hurghady. Na letišti mají cestující k dispozici také nové obchody a gastro provozovny a mohou nadále využít parkování na letišti zdarma.

„Zahajujeme druhý rok na letišti v Českých Budějovicích a přidáváme ke třem oblíbených letním destinacím další dvě novinky. Dnes odstartovaly přímé lety do Bulharska, následovat budou ještě lety na tuniskou pevninu. Prodeje máme aktuálně dvojnásobné oproti loňské první sezoně a v předprodejích se daří i egyptské Hurghadě, kam začneme létat v zimě,“ uvedla při nedělním odletu Kateřina Pavlíková.

Cestující na českobudějovickém letišti mají nově k dispozici obchod se smíšeným zbožím i dva gastroprovozy.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Na letní sezonu, která v Českých Budějovicích odstartovala letos už na konci května, chystá Čedok celkem pět destinací. V nabídce zůstává Turecká riviéra s odlety do Antalye i řecké ostrovy Rhodos a Kréta, novinkami budou Tunisko a Bulharsko. Do Turecka plánuje cestovní kancelář létat od července dokonce už dvakrát týdně, aby nabídla prodloužené termíny pobytu.

V zimní sezoně začne Čedok z letiště České Budějovice létat ve spolupráci s leteckou společností Corendon Airlines do Hurghady. Cestující se proletí k Rudému moři na palubě Boeingu 737-800 s kapacitou pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Letadla budou startovat každou neděli od konce prosince, provoz plánuje cestovní kancelář prodloužit až do května. „Hurghada patří k oblíbeným destinacím. Doporučujeme všem klientům zkontrolovat si platnost cestovního pasu, který musí platit alespoň šest měsíců po návratu z Egypta,“ doplnila praktickou radu k odletům do Egypta Kateřina Pavlíková.