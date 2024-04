Podepisují se ale anonymně jako kolektiv zaměstnanců a zmiňují obavy, že by se mohli stát terčem útoků vedení letiště. Ty ostatně zmiňují i v souvislosti s nejmenovaným referentem, který má podle nich za úkol nepohodlné kolegy systematicky deptat. Řady pracovníků letiště jen od března opustilo osmnáct lidí. Jak upřesnil hejtman Martin Kuba (ODS), dva odešli do důchodu, šest jich dostalo výpověď pro nadbytečnost a deset podalo výpověď.

Nová pravidla

„Co se na letišti děje, není ohrožená sezona?“ tázal se na základě zmíněného dopisu a zpráv z médií opoziční zastupitel Josef Soumar (Piráti) a navrhoval iniciovat zasedání dozorčí rady a provést interní audit, který by ukázal, jak letiště s penězi, kterými kraj chod letiště dotuje, nakládá.

První cestující do zahraniční destinace odletěli z letiště v Českých Budějovicích minulý rok v srpnu do Antalye v Turecku.Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Podle Martina Kuby ale právě audit ukázal nesrovnalosti z minulých let, které se současné vedení letiště snaží narovnat. A z toho plynou i změny ve vyplácení odměn, které se nelíbí řadě zaměstnanců. „Pravidla, která tu za předchozího vedení fungovala, se řídila tajnou směrnicí. To se nyní musí dostat do zákonných parametrů a ne všichni zaměstnanci jsou ze změn nadšení,“ naráží Martin Kuba na jeden z problémů. Další vidí ve faktu, že donedávna byl na letišti minimální provoz, to se teď se zavedením pravidelných letů zásadně mění. „Ne všichni zaměstnanci zřejmě dokážou snášet jiné pracovní tempo. Poděkování patří všem, kteří to zvládají,“ dodává.

Neztrácet hlavu

Důležité je podle něj udělat vše pro to, aby letiště neztratilo drive, který naznačila už loňská první sezona a pokračující mimořádný zájem o lety z Budějovic na dovolenou v té nadcházející. Klíčové je především nezviklat důvěru lidí, že když si zaplatí letecký zájezd z Budějovic, tak také podle plánu poletí. „Jsem připraven jednat a přispět ke zklidnění situace,“ zdůraznil hejtman s tím, že je ale třeba se sejít se dvěma odborovými organizacemi. Část nespokojených zaměstnanců vstoupila do odborů, které působí při karlovarském letišti, další si založili vlastní odbory.

Také zastupitel František Konečný (Klub nezávislých) označil humbuk, který se kolem sporu na letišti rozpoutal, za poplašnou zprávu, která může slibně nastartovanou leteckou dopravu a s ní související služby zbytečně poškodit. Emoce mírnil i náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek (ODS). „Zachovejme klidnou hlavu, prověřme informace, ale řešení pracovních sporů nechme na orgánech letiště, které jsou k tomu kompetentní,“ vyzýval a jako příměr použil srovnání se spory zaměstnanců a vedení krajských škol či nemocnic, do nichž se kraj také nevměšuje.