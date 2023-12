Prodej leteckých zájezdů z Českých Budějovic na nadcházející letní sezonu překonává loňská čísla, Čedok proto přidává další let do turecké Antalye.

První turistický odlet z Českých Budějovic Boeingem 737 sledovaly tisíce diváků. | Video: Edwin Otta

Od 25. května 2024 začne nová turistická letecká sezona na Letišti České Budějovice. V nabídce linek, které poletí pro Čedok z Českých Budějovic, bude pět destinací. A zájem je tak velký, že už nyní chce Čedok posílit spojení do Antalye.

Zájem o dovolené na příští letní sezonu s koncem letošního roku překonává loňská skvělá čísla. Cestovní kancelář Čedok proto přidává další charterový let z Českých Budějovic do Turecka. Do Antalye, která je vstupní branou pro oblíbenou Tureckou riviéru, se bude létat z jižních Čech už dvakrát týdně, každou sobotu a středu.

Sezona odstartuje na jihočeském letišti už 25. května 2024. Čedok nabízí odlety z Plané už celkem do pěti destinací, kromě Turecka mohou klienti cestovat přímo na řecké ostrovy Rhodos a Kréta nebo nově vyzkoušet také pevninské Tunisko nebo bulharský Burgas. Zájezdy ve first minute kupují zejména rodiny s dětmi nebo klienti, kteří chtějí mít v předstihu rezervované termíny i oblíbené hotely za výhodných podmínek.

Vloni od srpna

"Předprodeje na léto ve first minute v posledních týdnech raketově vyskočily, proto jsme se rozhodli přidat další odlet z Českých Budějovic. Po letošní úspěšné sezoně tak budeme příští rok z jihočeského letiště létat už do pěti destinací a do turecké Antalye nově už dvakrát týdně. Díky tomu nabídneme klientům nejen týdenní dovolené, ale i oblíbené prodloužené pobyty," představil navýšení provozu Miroslav Kubáč, produktový ředitel Čedoku.

Největší poptávka u pobytů s odletem z Českých Budějovic je i v letošním roce po čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelích s all inclusive napříč všemi destinacemi. Tradičně se nejvíce rezervují prázdninové termíny přes červencové státní svátky nebo odlety na přelomu července a srpna. V porovnání s loňskem, kdy provoz jihočeského letiště odstartoval až od srpna, se už nyní objednávají také odlety na začátku sezony, tedy v červnu, kdy jsou nejen nižší ceny, ale také příjemnější teploty pro výlety či méně turistů v jednotlivých lokalitách.