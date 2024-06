Nadcházející letní sezóna na českobudějovickém letišti bude nakonec o něco chudší. Letecká společnost Smartwings totiž zrušila zájezdy z Českých Budějovic do dvou dovolenkových letovisek. Jedná se o lety pro cestovní kanceláře Der Touristik a Čedok do destinací Palma de Mallorca a Enfidha. Klienti cestovek se ale o svoji zakoupenou dovolenou obávat nemusí.

První cestující se vydali z českobudějovického letiště ve večerních hodinách do Turecka. | Video: Deník/Jana Urbanová

Informaci zveřejnilo na svých stránkách i sociálních sítích Letiště České Budějovice. Jeho vedení ze zrušených letů radost nemá, současný stav prý nemůže nijak ovlivnit. Jde totiž o výhradní obchodní vztah cestovní kanceláře a letecké společnosti. „Cestovní kanceláře mají před sezónou s leteckými dopravci smluvně zajištěnu větší kapacitu a v průběhu sezóny pak dochází k její konsolidaci. Jak nám potvrdila letecká společnost Smartwings, nyní se to přesně děje s jejich nasmlouvanými lety a děje se tak na všech letištích v České republice, včetně Prahy,“ uvedl ředitel českobudějovického letiště Ivan Trhlík. Situaci navíc podle něj komplikuje nedostatek letadel, jako nový globální fenomén, což na letecké společnosti i cestovní kanceláře vytváří další tlak.

Ikonický MiG z letiště v Plané se vrátí na jih. Stíhačky se ujme parta nadšenců

Klienti, kteří si svůj zájezd cestovních kanceláří Der Touristik a Čedok do destinací Palma de Mallorca a Enfidha zakoupili, mají několik možností. „Podle informací, které máme k dispozici, těm klientům, kteří si již svůj zájezd s odletem z letiště České Budějovice zakoupili, bude nabídnut odlet do jejich destinace buď z jiného letiště, po dohodě může dojít ke změně na jinou destinaci nebo k bezplatnému stornu zájezdu,“ upřesnil Ivan Trhlík s tím, že uvedené možnosti je nutné diskutovat přímo s cestovními kancelářemi, u kterých mají lidé svůj zájezd objednaný, protože letiště České Budějovice nabízená řešení nemůže ovlivnit.

Informaci o zrušených letech potvrdila Deníku také cestovní kancelář Čedok. Své klienty měla začít vozit od konce července do tuniské Enfidhy. „Rozhodli jsme se z provozních důvodů k úpravě letového řádu mezi jednotlivými odletovými letišti a plánované odlety z Českých Budějovic na tuniskou pevninu v letošní letní sezoně nezahájíme. Klientům, kteří si již zájezd zakoupili, nabídneme odlet do Tuniska z Prahy se slevou, změnu na jinou destinaci nebo bezplatné storno,“ uklidnila mluvčí cestovní kanceláře Kateřina Pavlíková. Čedok na léto nabízí s odletem z Českých Budějovic čtyři destinace. Jde o řecké ostrovy Rhodos a Kréta, Bulharsko a dvakrát týdně přímé lety do Turecka. „Aktuální obsazenost na letní termíny přesahuje už teď před prázdninami 70 procent. Na zimní sezónu pak plánujeme spojení do egyptské Hurghady,“ uzavřela mluvčí Čedoku.

Pozorujete letadla nad Budějovicemi? Tady jsou časy odletů a příletů

Kvůli malému zájmu skončí i lety z Českých Budějovic na Mallorcu. Začaly přitom teprve 5. června. Poslední letadlo na španělský ostrov odstartuje z Plané příští týden ve středu. Zájem o zájezdy podle mluvčího skupiny Der Touristik, kam patří mimo jiné Exim tours nebo Fischer, Jana Bezděka nesplnil očekávání. „Z Českých Budějovic budeme letos v létě létat do čtyř destinací. Jde o Krétu, Rhodos, bulharský Burgas a Tureckou riviéru, která je momentálně nejžádanější destinací. V tuto chvíli jsou prodané víc než dvě třetiny kapacity zájezdů, zbylých několik tisíc klientů využije last minutových nabídek,“ přiblížil pro Deník Bezděk. Cestovní kanceláře nabídnou klientům se zakoupenými zájezdy odlety do náhradní destinace nebo z jiného tuzemského letiště.