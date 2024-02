Rozšíření pravidelného turistického provozu se tento rok očekává na Letišti České Budějovice v Plané. A vypsané bylo i výběrové řízení na provozovatele bufetu.

Prostory k pronájmu na Letišti České Budějovice. | Foto: Letiště České Budějovice

Novinky se letos chystají na Letišti České Budějovice. Letiště v Plané zahájilo vloni v srpnu pravidelné turistické lety. Pro Čedok se létalo do Řecka a Turecka. Letos mají přibýt i Tunisko a Bulharsko. A zájem o starty z Českých Budějovic mají i další cestovky, tentokrát ze skupiny Der Touristik Eastern Europe, kam patří třeba Exim Tours. K výše jmenovaným cílům se tak přidá i španělská Mallorca. Jan Bezděk, tiskový mluvčí skupiny Der Touristik Eastern Europe, uvedl, že pro skupinu by se mělo létat pětkrát týdně.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby se očekává celkem 14 pravidelných turistických letů týdně. Letiště, které patří kraji, už pro novou sezónu také vypsalo výběrové řízení na provoz bufetu a obchodních prostor. „Jedná se tedy prostory pro občerstvení, kavárny a obchodní jednotky. Tak pokud máte s gastro provozem nějaké zkušenosti, nebo máte chuť na letišti provozovat obchod, tak se přihlaste do aktuálně vyhlašovaného výběrového řízení,“ vyzval zájemce Martin Kuba na svém facebookovém profilu.

Hejtman Kuba: Stavitelé letiště moc nepočítali s tím, že se z něj bude létat

„Píšu to hlavně proto, že jsem v minulém roce zaznamenal diskuse, proč jsme na provoz v prvním roce zvolili provozovatele kantýny na krajském úřadu. Tu debatu někteří vedli jako bychom pronajímali obchodní prostory na letišti v Ruzyni, kde proudí cestující 24 hodin denně,“ doplnil Martin Kuba s tím, že se vytvářel dojem, jako by se tak někomu „přihrával obrovský kšeft“. „Já jsem se snažil vysvětlit, že když jsme měli tři nebo čtyři lety týdně, a tržby jsou logicky možné vždy jen na asi dvě hodiny v den odletu, tak jsme se bavili o nějakých 8 - 10 hodinách provozu za týden. Navíc jsme nevěděli, jak se to obchodně bude chovat a chtěli jsme mít jistotu, že na první lety nevybereme někoho, kdo nám dá nejnižší cenu a služby budou špatné. Stojím si za tím, že jsme zvolili postup, který byl po věcné i právní stránce správný,“ připojil Martin Kuba při ohlédnutí za loňskou sezónou. Ta byla úspěšná ohledně zájmu turistů a první starty z letiště se staly i hojně navštěvovanou atrakcí ze strany veřejnosti.

Letos bude sezóna začínat už v květnu, ale podle Martina Kuby je nutné počítat s tím, že doba provozu je vždy vázána na zhruba dvě hodiny před odletem. Prostory pro gastro provoz budou pronajímány s vybavením, aby měl kraj jistotu nutné úrovně služeb. Obchodní jednotky budou pronajímány bez vybavení. Výběrová řízení potrvají do konce února, bližší informace lze získat u správy letiště.

Majitelem letiště je Jihočeský kraj, který před necelými dvaceti lety převzal areál od armády.