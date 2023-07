Novou autobusovou linku zřídí od srpna Dopravní podnik města České Budějovice. Spoj bude jezdit mezi jihočeskou metropolí a Letištěm České Budějovice.

Budějovický dopravní podnik zahájí jízdy novou linkou. Bude jihočeskou metropoli spojovat s letištěm. | Foto: archiv Dopravního podniku města České Budějovice

Na základě objednávky společnosti Jihočeské letiště České Budějovice bude Dopravní podnik města České Budějovice zajišťovat od 2. srpna autobusové spojení pro přepravu pasažérů, návštěvníků a zaměstnanců letiště. Linka pojede po trase Nádraží – Metropol – Letiště České Budějovice/Terminál.

Linka, která dostala číslo 40, bude v provozu od 2. srpna do 4. října a jezdit bude pouze v pondělí, ve středu a v neděli s výjimkou neděle 6. srpna. Přeprava je bezplatná a autobus bude sloužit i ke spojení mezi odstavným parkovištěm u vjezdu do areálu a terminálem.

Příští rok přidají

Podle tiskové mluvčí Čedoku Kateřiny Pavlíkové je o chystané odlety z Českých Budějovic velký zájem a pro příští rok cestovní kancelář přislíbila rozšíření nabídky. „Při plánování našich zájezdů na poptávku budeme určitě reagovat a chceme představit zase nějaké novinky. Již brzy prozradíme, jaké destinace a kolik letů týdně zákazníkům z jižních Čech příští léto nabídneme,“ řekla Kateřina Pavlíková.

Letišti Budějovice chybí snadné odbočení v Plané. Kraj chce novou křižovatku

Inaugurační a historicky první pravidelný turistický let z Českých Budějovic je naplánovaný do turecké Antalye na středu 2. srpna. Na řecký Rhodos se poletí v pondělí 7. srpna a přímé spojení do Heraklionu na řecké Krétě odstartuje v neděli 13. srpna. Český dopravce Smartwings bude na chartery používat letadla typu Boeing 737 až pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Ohledně letů na Rhodos mají cestující sledovat aktuální web Čedoku.

Cestující z českobudějovického letiště budou mít výhodu rychlého odbavení a navíc výrazně ušetří za parkování. Po celou letošní sezónu totiž klienti cestovky mohou svá auta po dobu dovolené nechat na letišti zdarma. Navíc se plocha pro stání aut do budoucna ještě rozroste.

Na první let už se na letišti trénovalo třeba se studenty školy cestovního ruchu.