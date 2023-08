Ve středu se začala psát nová kapitola fungování českobudějovického letiště. Vypravilo totiž první mezinárodní turistický let, který mířil do turecké Antalye. Boeing 737 vezl na palubě bezmála dvě stovky klientů cestovní kanceláře Čedok. Výjimečnou událost si nenechaly ujít davy přihlížejících, které postávaly u plotu vedle přistávací dráhy.

V Turecku vítali první let z Budějovic velkolepě. Byli jsme na palubě. | Video: Deník/Jana Urbanová

Kapitánem dopravního letadla společnosti Smartwings byl zkušený pilot a českobudějovický rodák Jiří Jirmus. „Jsem šťastný jako blecha. Je to pro mě nesmírně emotivní zážitek, protože můj otec tady létal, bratr také a rodina Jirmusů je s tímto letištěm velmi silně spojena,“ promluvil kapitán k cestujícím těsně před startem. Let probíhal hladce a Boeing 737 dosedl na dráhu letiště v turecké Antalyi 13 minut po půlnoci. Domácí si pro první turistický let z Českých Budějovic připravili přivítání v podobě vodní slavobrány, červeného koberce a ochutnávky tradiční turecké sladkosti lokum. K tomu vyhrávala skladba Vltava od Bedřicha Smetany.

Na vysněnou dovolenou do Turecka odletěla i Jana Kučerová s rodinou. Odlety přímo z Českých Budějovic jsou pro ni velkou úlevou. „Naposledy jsme byli před pěti lety na dovolené v Řecku na Krétě. Tehdy jsme letěli z Prahy, ale je to na mě moc hektické letiště a velký stres, přiznám se, že se tam ztrácím. Ani jsme nedoufali, že se nakonec bude z Budějovic létat. Bylo to moc milé přivítání, krásná atmosféra a dostali jsme dárečky,“ svěřila se paní Jana.

Zážitkem byl středeční odlet i pro její kamarádku. „Je to bomba, slétala jsem celý svět, ale tohle je nejzajímavější zážitek. Když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem bunkrů, kde byla stíhací letadla. Mám radost a doufám, že se z Budějovic časem dostaneme po celé Evropě,“ vyjádřila přání Gabriela Týlešová, pro kterou bude Turecko premiérou.

Z Budějovic odletěli první turisté. Příští rok se můžete vydat už do pěti zemí

Vůbec prvním zákazníkem, který si od cestovní kanceláře Čedok zakoupil zájezd s odletem z letiště v Českých Budějovicích, byl Martin Eisenhammer.

„Sloužil jsem v práci na noční, náhodou jsem se podíval na telefon a zjistil, že bude zprovozněné českobudějovické letiště. Hned ráno jsem proto volal do cestovní kanceláře a tam mi řekli, že nabídku zveřejní asi za deset minut. Poté mi ještě sami volali a dali mi na výběr z hotelů. Lety z Budějovic jsme přivítali, protože létáme pravidelně a museli jsme buď do Prahy nebo Vídně, takže máme radost,“ řekl. S rodinou prý Martin Eisenhammer létá většinou do Bulharska a chtěl tak vyzkoušet novou destinaci.

Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Cestování z českobudějovického letiště přináší řadu výhod. Kromě rychlejšího odbavení je to také parkování na letišti zdarma po celou dobu trvání dovolené. Aby byla kapacita dostačující, vznikla velká oplocená plocha pro několik stovek aut podél silnice I/3 z Českých Budějovic do Českého Krumlova, která slouží jako odstavné parkoviště. Obří prostor o ploše několika fotbalových hřišť se nachází hned na kraji areálu letiště. S terminálem pro odbavení cestujících, který je od parkoviště asi kilometr, zajišťuje spojení kyvadlová autobusová doprava. Další menší parkovací plocha je pak poblíž terminálu. Její kapacita je ale jen několik desítek vozů.

Na budějovické letiště přiletěl i princ Charles. Vezl si svačinu i náhradní krev

K letům do Turecka z Budějovic se každý týden až do října připojí také lety na řecké ostrovy. Na Rhodos se poletí v pondělí 7. srpna a přímé spojení do Heraklionu na řecké Krétě odstartuje v neděli 13. srpna. Cestovní kancelář ČEDOK přislíbila, že příští léto bude z Českých Budějovic létat do pěti destinací po celou sezónu, nově na tuniskou pevninu do Enfindhy a do bulharského Burgasu, letošní destinace budou v příštím roce pokračovat.