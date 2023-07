Letiště České Budějovice se chystá na první ostrý let. Víme, odkud ho sledovat

Už jenom několik dní zbývá do úplně prvního startu Boeingu 737 z letiště v Českých Budějovicích. Letadlo, které ve středu 2. srpna večer zamíří do turecké Antalye, dosedne na ranvej Letiště České Budějovice zhruba ve 20:40. Přinášíme přehledné a praktické rady, odkud let pozorovat a jak se na místo dopravit, i pokud zrovna nejste mezi dovolenkáři.

Jihočeský hejtman Martin Kuba informuje o aktuální situaci na Letišti České Budějovice. | Video: FB Martina Kuby