Jednou z cestujících, jimž se dovolená nedobrovolně protáhla, byla Martina Vachová z Českých Budějovic. Popsala, že let měl původně z Heraklionu odstartovat ve čtvrtek v 19.35 hodin tamního času, na ranvej v Plané u Českých Budějovic měl letoun dosednout ve 21.40 hodin.

Místo toho letadlo z Řecka vzlétlo až v pátek po půl páté odpoledne a do Českých Budějovic se Jihočeši dostali po 19. hodině. Tedy témě o 22 hodin později oproti původnímu plánu. „Nejprve vše vypadalo normálně. Do letadla jsme nastoupili s menším zpožděním, ale to se občas stává. Pilot se nám na začátku omluvil, že to bylo kvůli závadě. A že by mělo být vše už v pořádku. Bohužel se závadu nepodařilo opravit a byli jsme vyzváni, abychom letadlo opustili. I to se může stát,“ popsala.

Cestující věřili, že se závadu podaří relativně rychle opravit, a se zpožděným letem se smířili. „Co nám však poté chybělo, byla komunikace. Asi po pěti hodinách čekání jsme byli vyzváni, ať se dostavíme ke vstupní bráně do letadla. Plní naděje, že už konečně poletíme, jsme se tam s nadšením přesunuli. Bohužel nás místo k letadlu dovezli k hale, kde jsme si vyzvedli svá zavazadla. Napadlo nás, že nikam nepoletíme a že nám bude zajištěno ubytování. Informací jsme se však museli vysloveně dožadovat, byly jen kusé. Navíc hlavně starší lidé si stěžovali, že informace byly povětšinou v angličtině. A na místě s námi po celou dobu nebyla kompetentní osoba, která by nás pravidelně informovala a uklidňovala.“

Především rodiny s dětmi poté dostaly zajištěný nocleh v blízkosti letiště, ostatní s ohledem na omezené ubytovací kapacity museli nocovat provizorně na letišti, respektive před ním. Dostali nabídku, že si mohou ubytování sehnat sami a dopravce jim ho pak proplatí, jenže ve dvě hodiny ráno už nepředpokládali, že by někde lůžko sehnali. „Cestovní kancelář nám dokola posílala omluvné SMS zprávy se stále novými časy odletu. Nejprve jsme měli letět v pátek v 10.45, potom ve 12, následně v 15 hodin. Nakonec to bylo ještě později. K závadě může dojít vždycky a životy lidí jsou důležitější než naše rozmary. Chyběla však správná komunikace a úplné informace,“ vyprávěla Budějčanda.

Doplnila, že jako kompenzaci dostali cestující poukázky na občerstvení. „Jenže bagety se vám za těch skoro čtyřiadvacet hodin přejí, takže jsme si stejně kupovali jiné jídlo za své. Někteří spolucestující si už v zoufalství pořídili letenky do Vídně, odkud se pak po vlastní ose chtěli dostat na jih Čech,“ doplnila Martina Vachová. „Už jsme si říkali, že nás třeba v Česku nechtějí u voleb, a tak nás musí pozdržet v Řecku. Byli jsme všichni unavení a nekonečné čekání jsme si krátili vymýšlením různých teorií, abychom se přes to všechno mohli trochu zasmát. I taková situace dokáže lidi stmelit,“ uzavřela.

Mluvčí Jihočeského letiště Šárka Glaserová potvrdila, že letišti v Plané byla ohlášena technická porucha letadla, kvůli níž musel být let opožděn. „Situace nám je velmi líto, nicméně organizace letu je plně v režii dopravce,“ zmínila.

Čas odletu charterového letu z Heraklionu do Budějovic byl odložen z důvodu závady na signalizaci. „Konkrétně šlo o závadu na senzoru klapek,“ upřesnila mluvčí společnosti Smartwings Group Vladimíra Dufková. „Bezpečnost cestujících a posádky je pro nás absolutní prioritou,“ doplnila.

Do Heraklionu tak letecká společnosti dopravila své techniky i s příslušným náhradním dílem a ti pak pracovali na odstranění závady.

„Pro všechny cestující tohoto letu jsme se snažili prostřednictvím smluvního handlingového partnera zajistit ubytování v hotelech, bohužel vzhledem k vytížení hotelových kapacit bylo možné ubytování zajistit pro 64 cestujících. Upřednostnili jsme rodiny s dětmi a starší cestující. Ostatním cestujícím byla nabídnuta možnost zajistit si ubytování vlastní cestou s tím, že jím bude následně proplaceno,“ upřesnila Vladimíra Dufková. Dodala, že cestujícím na letišti v Heraklionu byly poskytnuty opakovaně poukázky na občerstvení a nápoje až do výše 42 EUR.

Podotkla ještě, že informace pro cestující jsou poskytovány standardním způsobem ve spolupráci se smluvním poskytovatelem handlingových služeb prostřednictvím centrální informační služby letiště. „Vzniklá situace nás velmi mrzí a všem cestujícím se omlouváme za komplikace a zpoždění.“