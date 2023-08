Letiště České Budějovice už počítá jen hodiny do velkého odletu

Všechno připraveno, to by mohlo hlásit Letiště České Budějovice dopoledne ve středu 2. srpna 2023. Večer odsud odletí první pravidelný turistický let. Parkoviště těsně u terminálu je asi naposledy bez aut.

Letiště České Budějovice ráno 2. srpna 2023. | Foto: Deník/Edwin Otta