Budějovické letiště zahájilo druhou sezónu. První dovolenkáři zamíří do Turecka

Letiště České Budějovice vstoupilo v sobotu do své druhé sezóny. První cestující se vydají ve večerních hodinách do Turecka. Letos se bude z Plané nově létat i v zimě, a to do egyptské Hurghady. Turisty ale čekají i další příjemné novinky. Pro lepší komfort se v terminálu otevřel nový bufet a obchody. Kromě toho začal do areálu zajíždět autobus městské hromadné dopravy.

První cestující se vydali z českobudějovického letiště ve večerních hodinách do Turecka. | Video: Deník/Jana Urbanová