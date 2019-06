Stavební práce na modernizaci letiště musí být dokončeny do pátku, neboť tento den kraj jako investor bude od zhotovitelské společnosti Hochtief přebírat její dílo. Tím bude hotova přestavba letiště, jejíž 2. etapa začala v roce 2015.

Dalším významným mezníkem existence jihočeského letiště se stane pondělí, kdy Úřad pro civilní letectví posoudí, zda je možné po úpravách dráhu znovu zprovoznit. Letiště se tímto krokem otevře původnímu dennímu provozu malých letadel.

Příští čtvrtek bude slavnostně otevřen nový terminál za účasti krajských zastupitelů.

Modernizace letiště 1. etapa v letech 2008 – 2012 budějovická společnost K- Building: nové inženýrské sítě, rekonstrukce administrativní budovy (dnešní ředitelství), rekonstrukce věže TWR, sklad-zázemí odbavení, oplocení areálu. Náklady 95 mil. Kč. 2. etapa (úsporná varianta) 2015 – 2019 1. fáze v letech 2015 – 2016 sdružení Zvánovec České Budějovice a Stavmonta: nové inženýrské sítě, přístupové komunikace, oprava vzletové a přistávací dráhy, nová vrátnice, stavební připravenost pro trafostanici, navigační systémy atd. Náklady 121 mil. Kč. 2. fáze 2017 – 2019 Hochtief Praha: např. budova terminálu a příjezdová komunikace, parkoviště pro cestující a zaměstnance, rekonstrukce a rozšíření odbavovací plochy a pojezdové dráhy, budova zabezpečení letového provozu, letištní radionavigační zařízení, světelné vybavení, technologie odbavení cestujících a zavazadel, meteorologické vybavení atd. Náklady 525,428 mil. Kč.

Jihočeský kraj je vyhledávanou destinací i zahraničních návštěvníků, jejichž počet možná navýší zmodernizované letiště.

Po získání certifikace pro veřejný mezinárodní provoz budou moci v Plané přistávat letadla typu Boeing 737 či Airbus A320. Zřejmě od podzimu příštího roku.

Tato skutečnost ovlivní turismus jihočeského regionu, jak říká hejtmanka Ivana Stráská: „Věřím, že v budoucnu toto mezinárodní veřejné letiště, spolu s dokončenou dálnicí Praha – České Budějovice – Dolní Dvořiště – Linz, výrazně zvýší celoroční návštěvnost kraje ze zahraničí i tuzemska.“ Zdůrazňuje nutnost již nyní s majiteli jihočeských hotelových a restauračních zařízení, cestovních kanceláří, dopravních firem, s vedením jihočeských hradů, zámků, muzeí a dalšími podnikajícími v cestovním ruchu připravit komplexní nabídkové programy pro zahraniční turisty. „A začít spolupracovat s významnými českými a zahraničními cestovními kancelářemi a leteckými společnostmi, které do Česka vozí turisty z celého světa, aby mohlo být naše letiště v co nejkratší době efektivně využíváno,“ prohlásila hejtmanka.

Proto se v úterý v krajském městě konala konference o možnostech dalšího rozvoje cestovního ruchu, které přinese otevření letiště.

Jedna z jejích účastníků, Martina Hronová z lipenské společnosti provozující lodní dopravu, uvedla: „Jsem překvapená, v jaké fázi letiště je. Bude to velký přínos pro turismus. Sama moc nelétám, protože když někam letíte dvě hodiny, cesta do Prahy s odbavením trvá pět hodin. Od Budějovic bych určitě létala častěji,“ řekla Martina Hronová poté, co si s ostatními prohlédla a projela letiště. Dodala, že si nedokáže představit, jak např. Japonci po příletu do Prahy, dlouhém odbavení, sednou do autobusů či vypůjčených aut, jedou do Českého Krumlova, který proběhnou, a letí zpátky.

Pro jihočeské podnikatele je cílem, aby návštěvníci přiletěli do Plané, na jihu se ubytovali a odtud podnikali výlety do Prahy, Krumlova, Vídně… Co takhle hotel přímo v areálu letiště? Podle zdroje Deníku jsou rakouští hoteliéři připraveni odvážet zahraniční turisty k ubytování do svých zařízení. Je čas chytit nabízené možnosti za pačesy. Jihočeský kraj přitahuje jak tuzemce, tak cizince. Kdo tu žije, považuje vše, co nabízí, za samozřejmost. Ale je to poklad naší země.

Nadšení z letiště, provozovaného společností Jihočeské letiště České Budějovice, již napůl vlastní město a kraj, nesdílí část zastupitelů města. Považuje ho za černou díru na peníze. Jak říká Lukáš Mareš, šéf zastupitelského klubu Pirátů: „Budoucnost dopravy na jihu Čech patří železnici a dálnici. Nikoli letišti a vodní cestě, jak si usmyslela místní podnikatelsko-politická lobby.“