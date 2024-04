Cestovní kancelář Čedok přidává na zimní sezonu první destinaci z Českých Budějovic. Z jihočeského letiště začne létat ve spolupráci s leteckou společností Corendon Airlines do egyptské Hurghady.

První cestující do zahraniční destinace odletěli z letiště v Českých Budějovicích minulý rok v srpnu do Antalye v Turecku. | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Cestující se proletí na dovolenou k Rudému moři na palubě Boeingu 737-800 s kapacitou pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Letadla budou startovat každou neděli od konce prosince, provoz plánuje cestovní kancelář prodloužit až do května. Hurghada patří k oblíbeným destinacím, kam se dá cestovat celoročně nejen za koupáním a šnorchlováním v Rudém moři, ale také za památkami v okolí Luxoru. First minute zájezdy jsou již v prodeji, včetně prvního vánočního termínu s odletem 22. prosince 2024, kdy přímé spojení odstartuje. Na letošní letní sezonu připravuje Čedok pět destinací, nově zahájí spojení do Bulharska nebo Tuniska, prodeje jsou dvojnásobné oproti loňsku.

„O odlety z Českých Budějovic je rekordní zájem a poptávka na léto je v tuto chvíli dvojnásobná oproti loňské první sezoně, proto navazujeme na rozšíření nabídky destinací nejen v létě, ale představujeme už také rovnou novinku na zimu. Od konce prosince plánujeme přímé lety z jihočeského letiště do oblíbeného egyptského letoviska Hurghada. Předprodeje už odstartovaly a dovolenou v této populární lokalitě si Jihočeši mohou dopřát až do poloviny května 2025. Nebudou chybět jak nejlepší resorty, tak i poznávací zájezdy, včetně nejprodávanějších plaveb po Nilu,“ oznámil novinku z Českých Budějovic Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku.

Cestovní kancelář Čedok přidává na zimní sezonu první destinaci z Budějovic.Zdroj: iStock

„Letiště se nám v loňském roce podařilo rozhýbat a rozlétat. Zažili jsme první velmi úspěšnou sezonu a já jsem tomu velmi rád, protože málokdo věřil, že se nám to podaří. Předpokládáme, že v tomto roce odbavíme odhadem 70 až 80 tisíc cestujících. Dnes přinášíme Jihočechům další dobrou zprávu, která potvrzuje naše slova a úsilí. Už v letošní zimní sezoně bude cestovní kancelář Čedok létat z letiště České Budějovice do egyptské Hurghady takže definitivně přecházíme ze sezonního na celoroční provoz," řekl hejtman Martin Kuba a dodal, že terminál letiště je připraven na rozšíření počtu odbavovacích přepážek a už nyní má k dispozici také nové obchody a gastro provozovny. Cestující z Budějovic mohou využít i parkování na letišti zdarma.

Na letní sezonu, která v Českých Budějovic odstartuje letos už 25. května 2024, chystá Čedok celkem pět oblíbených destinací. V nabídce zůstává Turecká riviéra s odlety do Antalye i řecké ostrovy Rhodos a Kréta, novinkami budou Tunisko a Bulharsko, což jsou populární lokality hlavně pro rodinnou dovolenou za příznivé ceny. Nejprodávanější jsou zájezdy do Turecka, kam plánuje cestovní kancelář od konce července lety dokonce už dvakrát týdně, aby nabídla prodloužené termíny dovolené. Daří se i novinkám v nabídce, právě tuniská pevnina nebo Bulharsko patří k těm nejlevnějším destinacím, ale zároveň s kvalitními službami. Nejrychleji se objednávají pobyty o prázdninách, s rezervací by proto zájemci neměli otálet. Odlety na květen a červen se pak již objevují v akcích last minute.

Cestovní kancelář Čedok přidává na zimní sezonu první destinaci z Budějovic.Zdroj: IDVIDEO, Iveta Dráždilová

Čedok bude na odletech z jihočeského letiště letos spolupracovat s několika leteckými společnostmi. Konkrétně budou klienti cestovní kanceláře létat v letní sezoně na palubě Smartwings,

S Čedokem z Českých Budějovic:

Antalya, Turecko, léto

Burgas, Bulharsko, léto NOVINKA

Enfidha, Tunisko, léto NOVINKA

Kréta/Heraklion, Řecko, léto

Rhodos, Řecko, léto

Hurghada, Egypt, zima NOVINKA

Fly Lili nebo Corendon Airlines, se kterou v zimě rovněž zamíří do egyptské Hurghady.

Zájezdy s odletem z Budějovic jsou v prodeji na webových stránkách www.cedok.cz, na pobočce v Českých Budějovicích, kde se zároveň připravuje otevření také další nové prodejny, dále pak v Písku, Táboře i Jindřichově Hradci. Pobyty je možné zakoupit Čedoku i na dalších pobočkách po celé České republice i na Slovensku nebo v široké síti prodejců.

