Cestovní kancelář Čedok využije v zimě pro lety z Českých Budějovic do egyptské Taby služby firmy MayFair Jets.

Změna dopravce čeká cestovní kancelář Čedok při letech z Českých Budějovic. Příští rok to nemá být Smartwings. Ten letos turistické lety zahájil za velkého zájmu veřejnosti. | Foto: Deník/Edwin Otta

Pro nadcházející sezonu vymění cestovní kancelář Čedok dopravního partnera pro lety z Českých Budějovic. Dosavadní společnost Smartwings, jak už Deník informoval, mění strategii a nebude létat z regionálních letišť. Čedok proto nyní připravuje letové řády a další podrobnosti pro příští rok s jinými dopravci. V únoru zahájí novou zimní sezonu z Českých Budějovic novinkou - zájezdy do egyptské Taby, které zajistí společnost MayFair Jets.

Poptávka po odletech z nového regionálního letiště v jižních Čechách překonala letos podle mluvčí Čedoku Kateřiny Pavlíkové všechny původní odhady. Cestovní kancelář proto přichází s novou destinací už na zimní sezonu. Jedná se o zájezdy do egyptského letoviska Taba na Sinajském poloostrově. První let Airbusem A320 odstartuje z dráhy v Budějovicích už 2. února 2024. „Termíny budou pokračovat každý týden až do poloviny května. Jihočeši si tak mohou užít dovolenou přes jarní prázdniny, Velikonoce, ale také pro pobyt u moře využít květnové státní svátky,“ uvedla Kateřina Pavlíková s tím, že Taba patří k oblíbeným destinacím, kam se dá létat po celý rok nejen za koupáním a šnorchlováním v Rudém moři, ale také za památkami a jinými atrakcemi.

Změna dopravce čeká cestovní kancelář Čedok při letech z Českých Budějovic. Příští rok to nemá být Smartwings. Ten letos turistické lety zahájil za velkého zájmu veřejnosti.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Letos se má pro Čedok z Budějovic uskutečnit celkem 28 letů. Míří do Turecka nebo do Řecka. Podle ředitele Letiště České Budějovice Ivana Trhlíka je to skutečné zahájení mezinárodního veřejného provozu. V příštím roce přidá Čedok v létě i Bulharsko nebo Tunis a v zimě zmíněnou Tabu v Egyptě.

Pro zimní a jarní lety do Taby je podle serveru zdopravy.cz zajištěn jiný dopravce než Smartwings. „Pro nové lety z Českých Budějovic do egyptské Taby plánujeme létat s dopravcem MayFairJets ze Spojených arabských emirátů,“ potvrdila Deníku Kateřina Pavlíková. Služby MayFairJets využije Čedok poprvé. „Spolupracujeme v rámci skupiny s různými dopravci. S touto leteckou společností připravujeme charterové lety poprvé,“ uvedla mluvčí Čedoku.

Tipy na štiky ve Vltavě dostává od kamarádů, kterým dravci trhají šňůry

Pokud se týká letní sezony, zájezdy už se prodávají a připravují se i letové řády. „Letní sezona je v prodeji již od poloviny srpna a stovky lidí denně si rezervují své zájezdy. Naše plány se nemění, chystáme nové destinace a budeme odlétat ze všech regionálních letišť u nás. Letové řády i rozdělení, jaké společnosti budou jednotlivé destinace obsluhovat, aktuálně připravujeme. Tyto detaily se ladí každý rok obvykle několik měsíců. Věříme, že na začátku roku budou jasné další podrobnosti, ale konkrétní nabídky zájezdů tyto provozní detaily neovlivňují,“ konstatovala Kateřina Pavlíková.

O zajištění odletů z regionálních letišť se Čedok neobává. Mluvčí Čedoku uvedla, že jen letos cestovní kancelář spolupracovala v letní sezoně přibližně s pěti dopravci. „Další aerolinky využívá naše mateřská společnost ITAKA pro zájezdy z Polska, Maďarska nebo Pobaltí. Naši klienti létají i na pravidelných linkách, další letadla si dopravci pronajímají. Charterové lety se realizují s různými společnostmi. Jaké konkrétní v létě uvidíme v Budějovicích, prozradíme, jakmile bude jasný letový řád,“ přiblížila zákulisí příprav nové sezony Kateřina Pavlíková.

Letiště České Budějovice bylo původně armádním letištěm, které nyní patří Jihočeskému kraji.