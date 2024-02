Kraj představil koncepci letiště. Rozvoj jeho okolí má být ku prospěchu všech

Služby pro lidi z regionu v podobě retail obchodů, benzinové stanice, rychlého občerstvení i parkoviště. Pronájem pozemků renomovaným firmám, výzkumným organizacím a vývojářům, ale třeba i opravna letadel či unikátní výcvikové středisko pro složky integrovaného záchranného systému, to vše by mohlo do deseti let vyrůst v Plané u Českých Budějovic.

Hejtman Martin Kuba představil plány využití pozemků Jihočeského letiště České Budějovice. Hotovo by mohlo být do deseti let. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová