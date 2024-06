Jihočeské letiště roste. Letos očekává osmdesát tisíc pasažérů

V loňském roce odbavili na jihočeském letišti 10 tisíc pasažérů, letos by to měl být dokonce až osminásobek. Do budoucna se má toto číslo ještě zvyšovat. Do pěti let by pak mělo být jihočeské letiště ekonomicky soběstačné.

Do turecké Antalye se vydali první cestující letošní sezóny budějovického letiště. | Video: Deník/Petr Tibitanzl