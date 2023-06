Nekonečné kolony vozidel se každý den, dokonce i o víkendech, přikázanou padesátkou posunují skrz Planou, obec u Českých Budějovic. Kromě všech ostatních dopravních komplikací to představuje problém i pro Letiště České Budějovice. Kvůli odbočení na letiště a výjezdu z něj. Jihočeský kraj kvůli tomu už zadal projekt pro stavební úpravu.

Křižovatka k budějovickému letišti | Video: Edwin Otta

Kdo se chystá vyjet od Letiště České Budějovice na hlavní silnici, ten se na křižovatce v Plané potká s dvěma frontami vozidel. Na mezinárodní silnici I/3 se jedna táhne zleva a druhá zprava, konce ani jedné nedohlédneš.

I ve středu hlídkovali pro jistotu na křižovatce k letišti policisté, aby občas usnadnili vjezd a výjezd účastníkům velkého cvičení. A protože v létě už se má začít ze vzdušného přístavu pravidelně létat, chce kraj dopravní poměry v problematickém místě změnit.

Dým z budějovického letiště při cvičení viděli až z krumlovské silnice

Nájezd na hlavní silnici má usnadnit kruhová křižovatka. Jihočeský kraj, pod který patří letiště, už podle hejtmana Martina Kuby zahájil projektové přípravy. „Doděláváme infrastrukturu trochu za běhu," říká Martin Kuba s tím, že minulé politické reprezentace kraje investovaly do vybavení letiště, ale na navazující infrastrukturu jako by se zapomnělo. „Jako by nikdo nevěřil, že se odsud skutečně bude létat,“ doplňuje Martin Kuba s dodatkem: „Teď nás dobíhají věci pro infrastrukturu.“

První turistické lety by se z Českých Budějovic měly realizovat pro Čedok. V létě se má začít létat na řecký Rhodos, do turecké Antalye a také na ostrov Kréta.